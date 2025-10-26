Slušaj vest

U Porto Montenegru u Tivtu proteklog vikenda je održana prva dodela nagrada AFA - Adriatic Film & TV Awards. Najviše nagrada, po tri, odneli su serija "Sablja" i dokumentarac "Fiume o morte!" u režiji Igora Bezinovića. Dobitnike je izabrao strukovni žiri koji čini više od 560 članova filmske i TV akademije u osnivanju, profesionalaca iz različitih oblasti filmske industrije i zemalja regiona. Filmsku i TV akademiju Jadranske regije osnovali su članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival.

Foto: Marko Cvetković

Igor Bezinović je osvojio tri nagrade - za najbolji film, režiju i scenario, ali "Jedro" je u njegove ime primila producentkinja.

- Igor je u avionu za Los Anđeles. Za nagrade će saznati tek kad sleti, za nekoliko sati - poručila je ona.

Šta je priča ovog filma?

Dokumentarac "Fiume o morte!" (Rijeka ili smrt!) hrvatskog autora Igora Bezinovića, rekonstrukcija bizarne šesnaestomesečne okupacije Rijeke od strane fašističkog bonvivana Gabrijelea D'Anuncija, prikazan je krajem maja i u našim bioskopima. Rođeni Riječanin odlučio je da snimi priču o ovoj nedovoljno istraženoj epizodi iz istorije svoga grada, a budući da je, prema sopstvenom priznanju, odrastao u delu grada gde se "ulice zovu po partizanima", teme fašizma i antifašizma oduvek su ga zanimale. Igor je ovogodišnji dobitnik nagrade Otisak Gorana Paskaljevića na 18. LIFFE u Leskovcu.

Scena iz filma Fiume o morte! Foto: Promo



- Imam 42 godine i ovo je bio zadnji voz da primim ovu nagradu. Dodeljuje se i autorima koji imaju autentični izraz i na tome vam zahvaljujem, da je moj izraz autentičan - rekao je laureat.

Na pitanje da li je razmišljao da snimi igrani film sa ovom temom, rekao je:

- Ne bih ja to znao napraviti, niti bi mi došla inspiracija da to napravim. Ono što mene pali u mom radu je taj neki moment nepredvidljivosti i "work in progress" u kojem se film sve vreme adaptira ovisno o okolnostima koje mi se otvaraju. Taj moment da napravim jedan fiksni scenario i onda da napravim egzekuciju toga. Nikad u životu takav film nisam snimio. Možda sam, dok sam bio na Akademiji, tako radio, ali onda kad sam našao neki svoj način izražavanja, to mi je prestalo biti zanimljivo.



Rad na filmu "Fiume o morte!" trajao je deset godina.



- Prvi put sam dobio sredstva za razvoj scenarija 2015. godine i kad sam krenuo u njega, nisam imao ideju da će on biti ovoliko ambiciozan. Znao sam da će biti komplikovaniji od mojih prethodnih filmova. Moj kratki film "Izlet" je praktično gerilski film u poređenju sa ovim, ali sam hteo taj nekakav moment gerile zadržati i u ovom filmu, da se oseti i dalje ta neka spontanost - otkriva autor.

Međutim, kako je istakao, želja mu nije bila samo da snimi film "o nekom ludom diktatoru", već da ispriča priču o Rijeci koju će njegovi sugrađani prenositi naraštajima, priču koja će biti i njegova i riječka i naučno utemeljena.

Foto: Luka Knežević

- Hteo sam mladima pokazati koliko Rijeka ima kompleksnu i uzbudljivu istoriju, te da je današnja priča o njoj površna. Nadam se da će ovaj film podsetiti na to da je prisutnost raznih evropskih i svetskih kultura i raznih načina života u našem gradu naše bogatstvo - poručio je Bezinović.