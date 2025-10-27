Slušaj vest

Tačno dve godine od veličanstvene beogradske premijere, koju je u oktobru 2023. imao film „Heroji Halijarda“, do srpske javnosti stiže ekskluzivna vest da je ovo filmsko ostvarenje autora Radoša Bajića odnedavno dostupno na jednoj od najvećih svetskih onlajn striming platformi, Amazon prajm (Amazon Prime) i to za tržište SAD.

Realizovan u koprodukciji Contrast Studios i Telekoma Srbija, film je svoju internacionalnu premijeru imao na filmskom festivalu POFF Black nights u estonskom gradu Talinu. Veliki uspeh postigao je u bioskopskoj distribuciji u zemlji i regionu, nakon čega je usledilo ućešće na mnogobrojnim domaćim i inostranim festivalima. Film je zatim prikazan i na specijalnim projekcijama u Parizu, u Los Anđelesu, Bostonu i više gradova Kanade, kao i na prestižnom Internacionalnom filmskom festivalu u Moskvi, gde je izazvao veliki interes publike i kritike.

Usledila je i specijalna projekcija u SAD, koja je realizovana početkom marta 2024. u američkom Kongresu na Kapitol Hilu, uz prisustvo kongresmena, senatora američkog Senata i uglednih zvanica iz američkog kulturnog i javnog života, što čini „Heroje Halijarda“ prvim srpskim filmom ikad prikazanim u ovoj značajnoj instituciji.

Internacionalni uspeh filma „Heroji Halijarda“, koji uskoro očekuje premijerno emitovanje na nacionalnoj televiziji Narodne republike Kine, gde će moći da ga vidi više stotina miliona gledalaca, osvedočen je nagradama na festivalima u Čikagu i Sidneju, a posebno priznanjima za najbolji film Internacionalnog festivala u Londonu 2024. i nagradom „Zlatni Mač“, za najbolji film na Festivalu ratnog filma u Rusiji.

Kruna uspeha ovog filmskog ostvarenja je to što se našao na Amazon platformi kao i ugovori o distribuciji širom sveta - na teritoriji SAD, Kanade, Australije i Novog Zelanda, u Južnoj Koreji, kao i u zemljama Latinske Amerike, što je od ogromnog značaja za srpsku kinematografiju i kulturu u celini.

„Ovo je veoma značajna referenca za naš film. Izuzetno smo zadovoljni i ponosni, jer je činjenica da su „Heroji Halijarda“ uvršteni na listu američkog Amazon prajma ujedno i potvrda velikog uspeha i, još važnije, kvaliteta našeg filma, što je došlo kao rezultat ogromnih napora koje je uložila cela autorska i filmska ekipa", izjavio je Nedeljko Bajić.

