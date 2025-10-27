Slušaj vest

Tačno dve godine od veličanstvene beogradske premijere, koju je u oktobru 2023. imao film Heroji Halijarda, do srpske javnosti stiže ekskluzivna vest da je ovo filmsko ostvarenje autora Radoša Bajića odnedavno dostupno na jednoj od najvećih svetskih onlajn striming platformi, Amazon prajm (Amazon Prime) i to za tržište SAD.

Realizovan u koprodukciji Contrast Studios i Telekoma Srbija, film je svoju internacionalnu premijeru imao na filmskom festivalu POFF Black nights u estonskom gradu Talinu. Veliki uspeh postigao je u bioskopskoj distribuciji u zemlji i regionu, nakon čega je usledilo ućešće na mnogobrojnim domaćim i inostranim festivalima. Film je zatim prikazan i na specijalnim projekcijama u Parizu, u Los Anđelesu, Bostonu i više gradova Kanade, kao i na prestižnom Internacionalnom filmskom festivalu u Moskvi, gde je izazvao veliki interes publike i kritike.

Heroji Halijarda Foto: Contrast Studios

Usledila je i specijalna projekcija u SAD, koja je realizovana početkom marta 2024. u američkom Kongresu na Kapitol Hilu, uz prisustvo kongresmena, senatora američkog Senata i uglednih zvanica iz američkog kulturnog i javnog života, što čini „Heroje Halijarda“ prvim srpskim filmom ikad prikazanim u ovoj značajnoj instituciji.

Heroji Halijarda
Foto: Screenshot

Internacionalni uspeh filma „Heroji Halijarda“, koji uskoro očekuje premijerno emitovanje na nacionalnoj televiziji Narodne republike Kine, gde će moći da ga vidi više stotina miliona gledalaca, osvedočen je nagradama na festivalima u Čikagu i Sidneju, a posebno priznanjima za najbolji film Internacionalnog festivala u Londonu 2024. i nagradom „Zlatni Mač“, za najbolji film na Festivalu ratnog filma u Rusiji.

Heroji Halijarda
Foto: Screenshot

Kruna uspeha ovog filmskog ostvarenja je to što se našao na Amazon platformi kao i ugovori o distribuciji širom sveta - na teritoriji SAD, Kanade, Australije i Novog Zelanda, u Južnoj Koreji, kao i u zemljama Latinske Amerike, što je od ogromnog značaja za srpsku kinematografiju i kulturu u celini.

Heroji Halijarda
Foto: Screenshot

„Ovo je veoma značajna referenca za naš film. Izuzetno smo zadovoljni i ponosni, jer je činjenica da su „Heroji Halijarda“ uvršteni na listu američkog Amazon prajma ujedno i potvrda velikog uspeha i, još važnije, kvaliteta našeg filma, što je došlo kao rezultat ogromnih napora koje je uložila cela autorska i filmska ekipa", izjavio je Nedeljko Bajić.

Ne propustiteKulturaMilan Vasić podelio fotografiju sa Lauševićem: Glumci nasmejani poziraju, niko nije ni slutio koliko je Žarko bolestan
Milan Vasić i Žarko Laušević na setu filma Heroji Halijarda
Pop kultura"To mi je rekao otac mladića kog sam ubio": Laušević na snimanju filma nije mogao da izusti jednu rečenicu: "I sad se ježim kada se setim toga"
99.jpg
Kultura"Tu rečenicu izgovorio je i otac mladića koga sam ubio": Radoš Bajić potresnim rečima otkrio zbog čega Žarko Laušević nije hteo da izgovori deo iz scenarija
prija-news1-nemanja-nikolic-copy456465.jpg
KulturaĆerka Radoša Bajića najavila televizijsku premijeru filma "Heroji Halijarda": Evo gde i kada će gledaoci moći da ga pogledaju
halijard03.07.2022-62.jpg

 Bonus video:

"OVAKAV MARKETING NI NAJBOLJE KOMPANIJE NE MOGU DA OSMISLE!" Radanov najavio: Heroji Halijarda će se ozbiljno približiti REKORDIMA Izvor: Kurir televiziija