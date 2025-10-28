Slušaj vest

Proslavljeni velikan Ljuba Tadić bio je u vezi godinama i veren sa glumicom Olgicom Stanisavljević, a za krah njihove veze bio je kriv ni manje ni više nego glumčev najbolji prijatelj Vlastimir Đuza Stoiljković.

Ljubavni trougao koji je tresao Jugoslaviju

- To je ljubav. Shvati nas, Ljubo - govorio je Ðuza svom prijatelju, pričalo se po glumačkim kuloarima, a ljudi iza scene tvrdili su da je Ljuba sve to prihvatio sa mirom.

Ljuba Tadić i Vlastimir Đuza Stojiljković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Pričalo se i da je zaljubljeni par to govorio Tadiću dok je bio u bolnici. Ovu priču na neki način potvdio je i Đuzin brat Nenad koji je za Kurir rekao:

- Nikad Ðuzu nisam pitao za tu priču da li je bila baš Ljubina verenica. Znam da je Olgica bila devojka Tadića. Ako to glumci pričaju, onda je tačno.

Đuza i Olgica Stanisavljević su bili dugo zajedno, do njene smrti 1987. godine. Ona je za života govorila šta ih je održavalo u braku.

- Svađa dođe kao lek. Da se nismo svađuckali zar bi smo izdržali toliko godina zajedno? Đuza je, inače, izvanredan suprug, a ja sam od onih žena koje shvataju da muškarac mora i treba da bude prvi u kući. Žena za nijansu niže. Taman toliko da ima sreće. Neko je jednom rekao: "Mudra je ona žena koja se ponekad napravi da je glupa" - ispričala je ona u jednom intervjuu.

Ljuba Tadić Foto: Printscreen

Život nakon Olgice

Kada je umrla, Đuza je bio neutešan. Njegov brat je govorio da ga je upravo njegov prijatelj Ljuba Tadić nagovarao da se oženi ponovo:

- Jednom mi je rekao da se na Ljubin nagovor oženio i drugi put Ljuba mu je, kad je Olga preminula, rekao: "Slušaj, Ðuzo, nema ništa gore nego kad se vratiš iz kafane da te niko ne čeka kod kuće".

A druga Đuzina supruga bila je Dušanka Stojiljković. Ona je bila drugarica Cece Bojković i Mucija Draškića koji su je zamolili da pričuva malo Đuzu, koji je već bio stariji čovek.

- Tako sam ga svakodnevno zvala telefonom da pitam kako se drži, da li je ručao, i zaista se među nama ništa nije dešavalo. Nisam se sa četrdeset godina zaljubila u Đuzu, niti sam htela da se udajem jer sam od braka bežala kao đavo od krsta.

Vlastimir Đuza Stojiljković Foto: printscreen/youtube/yugosound

Ipak, kada sam jedne večeri, godinu dana posle smrti njegove žene, otišla kod njega, bio je uporan da ostanem. I malo-pomalo počela je naša druga faza. Ni jedno od nas nije htelo brak, već da uvek budemo tu jedno za drugo.

Tako smo živeli skoro godinu i po dana, a pošto sam bila njegova vanbračna žena, suočili smo se s administrativnim problemima, pa smo rešili da se venčamo - rekla je ona i ispričala da su bez pompe, i sa slučajnim svedocima koji su se zatekli tu u opštini obavili brzinsko venčane 1990. godine.

Ljuba je našao sreću kraj Snežane Nikšić

Ljuba Tadić se skrasio uz koleginicu Snežanu Nikšić. Iako je ona već imala muža, Ljuba se zaljubio baš pravo u nju i hteo je to svima da stavi do znanja. Upravo ona je bila ta koja mu je pomogla u borbi sa alkoholizmom.

1/5 Vidi galeriju Snežana Nikšić i Ljuba Tadić Foto: JDP, Screenshot Youtube

- Znao sam da je bila udata, ali me nije interesovalo. Koliko sam bio obuzet njome najbolje će vam pokazati sledeća priča. Dosađivao sam joj posle probe da se vidimo. Ona je brzo koračala hodnicima "Ateljea 212" i kasnije ulicom u nadi da ću odustati. "Ja sam udata žena", ponavljala mi je. Kad je ušla u svoj spaček i pokrenula ga, nisam odustao. Trčao sam Ulicom Lole Ribara za njom. Nije me bilo sram. Zaljubio sam se, a zaljubljeni čovek nema čega da se stidi, pod uslovom da je pristojan - ispričao je Ljuba jednom prilikom.

Kad se Snežana razvela počela je da živi s Ljubom, proveli su dve i po decenije zajedno. Iako je bila uspešna glumica, samovoljno se povukla iz pozorišta sredinom devedesetih kako bi se posvetila u potpunosti Ljubi, čije je zdravlje već tada bilo ozbiljno narušeno dijabetesom.

