Nacionalni ansambl „Kolo“ održao je sinoć veličanstven celovečernji koncert u prepunoj sali poznatog pozorišta „Vinohradi“ u Pragu, kojim je svečano zatvorena manifestacija Dani srpske kulture u organizaciji Ambasade Republike Srbije u Češkoj Republici.

Koncertu su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu kulture Republike Srbije Miomir Đorđević, članovi diplomatskog kora, kao i predstavnici Grada Praga.

Umetnici ansambla „Kolo“ priredili su publici pravi spektakl izvodeći bogat repertoar koreografija iz različitih krajeva Srbije i šireg srpskog kulturnog prostora. Njihova izuzetna scenska energija, autentični kostimi i vrhunska muzičko-scenska interpretacija pružili su prisutnima jedinstveni doživljaj tradicije, lepote i umetničkog nasleđa Srbije.

Domaćin svečanosti bio je ambasador Republike Srbije u Češkoj Republici, njegova ekselencija Berislav Vekić.
Koncert je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.

