Monografija Žarko Laušević rezultat je obimnog rada autora koji su pisali tekstove o pojedinim glumačkim segmentima ovog umetnika. Te tekstove prati više od pedeset sagovornika koji su svedočili o radu sa Žarkom u pozorištu, na filmu i televiziji.

U Monografiji je i desetak sagovornika koji su bili njegovi prijatelji. Aleksandar Saša Milosavljević, dramaturg, pozorišni kritičar i teatrolog, na početku knjige ispričao je pozorišnu priču o Žarkovih 27 pozorišnih uloga odigranih od 1976. do 2000. godine. Detaljno, sa brojnim podacima od koji su mnogi prvi put dostupni javnosti, Milosavljević ostavlja dragoceno svedočanstvo, opsežnu studiju za sve buduće istoričare teatra i ljubitelje knjige.

Reditelj Vadimir Milčin je prvi put napisao šta se sve događalo oko predstave Sveti Sava, kakva je bila uloga Milorada Vučelića i drugih aktera koji su onemogućili igranje ove predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Njegov tekst je deo sećanja na Žarka koja su ispisali Slobodan Unkovski, Irfan Mensur, Voja Brajović, Toni Laurenčić, Cvijeta Mesić, Božo Koprivica, Vesna Trivalić, Mima Karadžić, Ljiljana Todorović, Snežana Bogdanović, Haris Pašović, Željko Džek Dimić i Đorđe Matić.

Marijana Terzin Stojčić, stručni saradnik za domaći film Jugoslovenske kinoteke, načinila je informativnu analizu o Žarkovim najznačajnijim ulogama, od 34 koliko ih je snimio na filmu. Mnoge zanimljive podatke i detalje iz rada sa Žarkom u tim produkcijama, opisali su Svetozar Cvetković, Zdravko Šotra, Slavko Štimac, Radoslav Rale Zelenović, Zoran Amar, Maja Mitić, Oleg Novković, Milica Mihajlović, Vladan Dujović, Petar Božović, Dragana Mrkić, Dragana Varagić, Radoš Bajić, Milica Spasojević, Vuk Drašković, Snježana Sinovčić- Šiškov, Luka Bajto, Miroslav Lekić i Petar Benčina.

Branka Otašević, televizijski kritičar, podelila je Lauševićev televizijski opus od 33 uloge, u dva kruga slave. O ulogama koje tvore te moćne krugove, o tome kako je snimao do poslednjeg daha, govorili su najbliži saradnici, reditelji i kolege, Darko Bajić, Branislav Lečić, Boris Gortinski, Branko Đorđević, Milan Karadžić, Ivana Zečević, Paulina Manov, Nela Mihajlović, Milan Marić,

Radovan Raša Vujović, Vaja Dujović, Sergej Trifunović, Igor Đorđević, Dragan Mićanović, Vesna Čipčić, Goran Šušljik, Vojin Ćetković, Nebojša Dugalić i Ivan Ivanović.

Korica monografije Žarko Laušević Foto: Promo

Vida Ognjenović, rediteljka i književnica, članica SANU, zastupljena je u Monografiji sa nekim od svojih tekstova koje je pisala povodom knjiga koje je objavio Žarko Laušević. Ukupno ih je četiri. Među prijateljima koji otkrivaju zbog čega su se družili sa Žarkom, zbog čega su ga voleli i cenili, nalaze se Svetlana Bojković, Uliks Fehmiu, Vlade Divac, Tole Zurovac, Suzana Petričević, Ranko Gak, Saša Jovanović, Zoran Šutić Šule, Dalibor Dugandžija, Miroslav Gak, Vita Mavrič, Zoran Golubović, Vladan S. Bojić i Ana Maria Rossi.

Monografija je opremljena velikim brojem dokumentarnih fotografija, velikim delom iz privatne arhive Žarka i Anite Laušević. Za naslovnu stranu zadužen je Nebojša Babić, a izvanredan dizajn potpisuje Izabela Martinov Tomović. Urednik Monografije je Radmila Stanković. Posebna zahvalnica za dragocenu pomoć ide Filmskom Centru Srbije, Udruženju filmskih glumaca Srbije ( UFGS ) - Petru Benčini, Glumačkoj organizaciji Srbije ( GOS ) - Jeleni Ćuruviji Đurici, Hleb i kifle – Andreju Beleu, Ivanu Karlu, Miroslavu Lekiću, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd i Info Media Group.

Izdavač je Hipatia, a suizdavač Filmski centar Srbije. Posebno je naglašeno da je zabranjeno prenošenje tekstova iz knjige bez prethodnog odbrenja. Monografija je u prodaji u Vulkanu, Laguni, Delfi knjižarama, Službenom glasniku i na Sajmu knjiga.

