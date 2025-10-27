Slušaj vest

Od Skoplja preko Ljubljane i Maribora, do Prištine, Rijeke i Beograda predstava „Yu turnejaˮ vratila je publiku u doba Jugoslavije, romantike, nostalgije i suza. Na sceni Fondacije Mozzart Srna Lango i Stefan Radonjić otvorili su vrata jednog prošlog sveta, sveta u kojem su se smeh, muzika i suze preplitali u istom dahu.

Foto: Touch N Touch produkcija

Ova „Yu turnejaˮ nije bila samo povratak prošlom vremenu — bila je i korak napred. Iza svetla reflektora, predstava je imala još jedno, snažnije svetlo, svetlo humanosti. Svaka emocija, svaki aplauz, bio je posvećena maloj Minji Lapčević, čije lečenje je postalo zajednička misija svih koji su prisustvovali.

„Mnogo sam se radovala ovom igranju, pogotovo jer smo uspeli da budemo humani i korisni, mislim da su pozorišna posla važna u nekom širem smislu. A kada u jednoj večeri imate nasmejanu publiku koja svaki ton prati precizno, ali i na kraju ozbiljni budžet za plemenite okolnosti i pomoć, veče bude upotpunjenoˮ, istakla je glumica Srna Lango.

Foto: Touch N Touch produkcija

Kroz „Yu turnejuˮ uspeli su da povežu gradove koje su nekada spajale iste pesme, isti snovi i isti jezici ljubavi. Tokom sjajne večeri publika je sa glumcima putovala, kroz ritam sećanja i melodije koje su nekada odzvanjale ulicama mladosti. Svaka replika, svaka nota, bila je most između tada i sada, između ljudi koji su se rastali i onih koji su se ponovo prepoznali u istim stihovima.

Foto: Touch N Touch produkcija

„Moram da istaknem da je igranje predstava u ovom prostoru jedan poseban doživljaj, i uopšte biti ovde i igrati predstavu jer je fenomenalna ekipa koja je jako preduzimljiva i ekspresna i zaista sam uživao u probama i samom igranju. Humanitarno jezgro koje nas zbira na ovim predstavama je jako važna stvar i fenomenalna inicijativa Fondacije Mozzart i pozivam ljude da budu humani i da dođu da uživaju u predstavamaˮ, dodao je mladi glumac Stefan Radonjić.

Foto: Touch N Touch produkcija

HUMANOST I U NOVEMBRU

Sa humanitarnim SMS ulaznicama Fondacija Mozzart nastavlja i u novembru, kada će publika biti u prilici da pogleda predstave „Zajedno“, „Sve za tebe ljubavi“, „NEprijateljice“, „Anđela“, „Luda kuća Balkanska“, „Bogojavljenje“, „Idiot: skidanje s krsta“. Za više informacija o ulaznicama posetite Instagram stranicu Fondacije Mozzart.