Slušaj vest

Upravo je objavljen prvi zvanični trejler za domaći film "Hajduk u Beogradu" reditelja Milana Todorovića čija nas svečana beogradska premijera očekuje za pune tri nedelje, 11. novembra u mts Dvorani.

Segmenti trejlera od minut ipo trajanja nagoveštavaju zabavan filmski hit koji nam je neko vreme nedostajao na velikom platnu.

Kako izgleda poznati knjiški lik Gligorije Pecikoza Hajduk i njegova družina iz VIII 5, u koji stiže kada se iz manjeg mesta doseli u prestonicu, najbolje dočaravaju naši mladi savremeni glumci, predstavljajući period kada su likovi nastali u knjizi.

Pogledajte trejler za film "Hajduk u Beogradu":

Naime, reč je o prvoj ekranizaciji kultnog romana Gradimir Stojković koji je objavljen 1985. godine i koji od tada beleži lepu mladost mnogim generacijama, a i dan danas predstavlja jednu od najčitanijih dečijih knjiga. Priča prati dečaka koji se iz manjeg mesta, zajedno sa svojim roditeljima, doselio u Beograd i pred kojim su postavljeni novi izazovi uklapanja u društvo. On se trudi da bude prihvaćen. I kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, ali rastrzan, Hajduk spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka.... a to je ljubav.

Odvažnog Gligorija Pecikozu Hajduka ovekovečio je mladi glumac, Todor Jovanović koji je naveo da se ozbiljno pripremao za ovu ulogu, kako bi što verodostojnije preneo svoj lik i vreme u kojem se nalazio.

Pored njega uloge tumače i Sofia Trifunović kao prijateljica i Hajdukova velika ljubav Vesna, zatim Martin Zoričić kao Vlada Indijanac, Vera Ćetković kao Roberta, Andrej Kostjukov kao Himalaja itd. Od već istaknutih i renomiranih imena tu su Sloboda Mićalović kao Hajdukova majka i Dragan Mićanović u ulozi oca. Razrednu odeljenja VIII 5 igra Ana Lečić, a u filmu uloge imaju i Srđan Timarov, Nikola Kojo, Milena Predić, Jelica Sretenović, Pavle Jerinić i drugi. U trejleru možemo da vidimo da se u filmu pojavljuje i zvezda muzičke scene Mihajlo Veruović Vojaž.

U galeriji pogledajte kadrove sa snimanja filma Hajduk u Beogradu:

1/6 Vidi galeriju Snimanje filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Nakon beogradske premijere filma "Hajduk u Beogradu" u mts Dvorani čija je svečana večernja projekcija već u kratkom roku rasprodata, a novi termin od 16:30h otvoren za publiku, narednih dana i u drugim našim gradovima održaće se svečana premijerna projekcija uz prisustvo ekipe filma.

U bioskopu Arena Cineplex u Novom Sadu film će premijerno biti prikazan u sredu 12. novembra, dok će narednog dana 13.11. prva projekcija biti upriličena u bioskopu Cineplexx u Kragujevacu. Prmeijera u bioskop Cine Grand u Nišu rezervisana je za 14. novembar.

Pogledajte video: Stiven Sigal prvi put sa sinom u filmu