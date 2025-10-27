Slušaj vest

Maestralno sa besprekornom scenografijom i svim detaljima u priči o "kraljici sevdaha" Milivoja Mlađenovića, kao i režiji Sonje Petrović, glumci Gradskog pozorišta "Semberija" iz Bijeljine izveli su predstavu "Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić" kojom je nastavljen takmičarski deo festivala, 45. Borini pozorišni dani.

Teška životna priča velike evropske muzičke zvezde dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka, odnosno drama o tragediji gubitka deteta nije zatekla publiku, već naprotiv. Na samom početku festivala pomenuta predstava je komentarisana kao komad koji zaslužuje pažnju pozorišne publike, očekivanja su bila opravdana.

Igra glumaca I čitava scenogrfaija do detalja je dočarala emotivnu dramu "kraljice sevdaha" Sofke Nikolić uz glumačko-pevačke virtuoznosti Bojane Milanović. Selektor festivala, Miroslav Radonjić, direktor Sterijinog pozorja, predstavljajući program uoči ovogodišnjeg festival, istakao je:

- Psudobiografska povest o Sofki Nikolić, "kraljici sevdaha" Milivoja Mlađenovića nije pokušaj rekonstrukcije života i karijere ove velike evropske muzičke zvezde dvadesetih i tridesetih godina prethodnog stoleća, već potresna i emotivna drama o tragediji gubitka deteta, osećaju krivice i zapitanosti o ispravnosti vlastitih postupaka. Sonja Petrović u inscenaciji teksta insistira na analizi mitske komponente u odnosu između majke i mrtve ćerke, aludirajući na mit o Demetri i njenoj ćerki Persefoni koju je Had odveo u podzemlje. Predstava upečatljive vizuelnosti i glumačko-pevačke virtuoznosti Bojane Milanović u ulozi Sofke.

