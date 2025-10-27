Slušaj vest

Na ovogodišnjem Sajmu knjiga, među hiljadama naslova koji mame pažnju mirisom sveže štampe i zlatnim slovima na koricama, neka su već izazvala veliko interesovanje publike i kritike. Od moćnih romana i ispovedne proze, preko eseja koji osvetljavaju naše vreme, do knjiga koje vraćaju veru u lepotu reči, Kurir vam donosi pet naslova koje ne treba zaobići, bilo

da ste strastveni čitalac, bilo da tek tragate za pričom koja će vas osvojiti.

Beogradski sajam kapije otvara u 10 sati, a zatvara ih u 20. Dani za porodičnu posetu su ponedeljak i utorak, 27. i 28. oktobar. Tada će cela porodica moći da poseti ovu manifestaciju s jednom porodičnom ulaznicom.

Žarko Laušević: Vredna čuvanja i svakog dinara

"Žarko Laušević", monografija grupe autora posvećena jednom od naših najvećih glumaca, uskoro će se naći pred čitaocima. Na početku knjige urednica izdanja Radmila Stanković je napisala:

Korica monografije Žarko Laušević Foto: Promo

- Umesto reči urednika ove monografije, odabrala sam tekst koji sledi. S proleća 2019. godine pozvao me je profesor Đorđe Domazet iz Mitrovačke gimnazije i zamolio da Žarku Lauševiću prenesem njihovu molbu. Da pristane na intervju za Gimnazijalac, školski časopis koji baštini istoriju ove gimnazije, dugu 185 godina. Nikad lakše nije Žarko prihvatio razgovor s nekim kao tada. I odmah su stigla pitanja, na koja je odmah odgovorio. Uverena sam da je ta Žarkova ispovest iz Gimnazijalca, kao autentičan dokument, vredna trajnog čuvanja u knjizi koja je pred vama.

Izdavači monografije su HIPATIA i Filmski centar Srbije, ima 252 strane i u tvrdom je povezu. Cena je 3.000 dinara, ali vredi toliko. Žarko Laušević je preminuo 15. novembra 2023, u 64. godini, i monografija će biti predstavljena na dvogodišnjicu njegovog odlaska.

Ljiljana Habjanović: Četiri godine rada na romanu

Nakon tačno godinu dana otkad je izašao prvi deo romana "Tamo gde je ona" Ljiljane Habjanović Đurović, na Sajmu knjiga je dostupan nastavak ovog dela. Spisateljica poznata po ogromnim tiražima svojih romana i velikom broju njihovih prevoda, nagrađivana u zemlji i inostranstvu za svoj književni rad, radila je pune četiri godine na ovom obimnom delu, čiji je prvi deo izazvalo veliku pažnju čitalaca.

Knjiga Ljiljane Habjanović Tamo gde je ona Foto: Nemanja Maraš

U drugom delu nastavlja da prati put i sudbinu ikone Presvete Bogorodice Filerimose kroz vekove, od Rodosa, Malte, Petrograda i Beograda, pa sve do Ostroga i Cetinja. I u nastavku ove neobične i potresne sage Ljiljana Habjanović Đurović osvetljava sudbine ljudi koji su, vođeni verom, čuvali ikonu po cenu sopstvenog života, verujući da čuvaju nešto veće od sebe samih i onih koji su pred njom nalazili snagu za pokajanje i nadahnuće za nezamislive i veličanstvene podvige.

Ove godine se navršava 20 godina otkako je objavljena knjiga "Svih žalosnih radost", roman o zemaljskom životu Presvete Bogorodice i prvi roman u kome je Ljiljana Habjanović Đurović započela književno putovanje vezano za Majku Božju. Tim povodom je upriličeno posebno izdanje ovog romana.

Vladimir Pištalo: Putopisi koje beleži 40 godina

Nedavno je objavljeno i delo "Luke" Vladimira Pištala. Knjiga, prema rečima autora, donosi izbor putopisnih priča nastalih u periodu od 40 godina, od Lisabona 1972. godine do savremenih putovanja. Ona je juče i predstavljena na Sajmu.

Dela Vladimira Pištala Foto: Laguna

- Najlepše je kada nova mesta deluju kao da su stvorena baš za vas. Putopis uključuje i slučajnost i unutrašnji uvid - i čitanje tih priča omogućava da svet vidite novim očima - objasnio je Pištalo, kome je za ovu knjigu uručena nagrada "Ljubomir P. Nenadović" za najbolju putopisnu prozu na srpskom jeziku.

Pištalo je dodao da su u tumačenju iskustava sa putovanja najvažnije "bedne istine" o kojima je govorio Andrić, a ne "cena girosa" i najbliži put do željene destinacije.

- Ako ima nešto drugačije, to otkriju ljudske oči jer imaju dubinu. Otkrivanje i učenje su deo načina viđenja. U srednjem veku su govorili da je uvid mešavina inteligencije i božje milosti - izjavio je, između ostalog, Pištalo.

Pištalo (1960) jedan je od najznačajnijih i najprevođenijih savremenih srpskih pisaca, dobitnik Ninove nagrade, nagrada "Meša Selimović" i "Borisav Stanković". Njegov roman "Tesla, portret među maskama" preveden je na dvadeset, a roman "Milenijum u Beogradu" na deset jezika.

Momčilo Petrović: Devetnaest uzbudljivih priča iz srpske istorije

Novinar Momčilo Petrović je pre dva dana objavio novu knjigu za "Lagunu"- "Bilo nekad u Srbiji", koja ostaje na polju zanimljive istorije. Pred čitaocima je devetnaest storija o istorijskim događajima i ličnostima. Mnoga od tih dešavanja su se u ne mnogo izmenjenom vidu ponovila, a njihove posledice i danas osećamo. Autor je razotkrio istine nasilno gurnute u zaborav, ali koje izbijaju na površinu kad im se najmanje nadamo. Nevine žrtve na koje nas je podsetio, a koje su iz političkih razloga sramno skrajnute i potisnute iz kolektivne svesti, traže pravdu.

Momčilo Petrović promocija knjige Foto: Nemanja Nikolić

Sličnosti između međustranačkih obračuna s kraja 19. veka i današnjih prevelike su da bi bile slučajne. Isto važi i za atentate na Mihaila Obrenovića i Zorana Đinđića. Valja pomenuti i brojne istorijske ličnosti čiji fatalni promašaji i kobne greške nisu poslužili za nauk. Većini opisanih događaja epilog znamo jer smo o njima učili iz udžbenika ili smo ih lično proživeli, ali sad su osvetljeni na nov i specifičan način, pa se čitaju kao najuzbudljiviji trileri.

- Momčilo Petrović je, osim nekoliko knjiga o istoriji Srba, napisao i jedan istorijski kriminalistički roman. U ovoj knjizi stavio je na papir 19 uzbudljivih priča iz srpske istorije, od kojih svaka može biti poseban krimić. Neke od njih se odnose na zločine iz strasti, druge imaju špijunsku i političku pozadinu. Povezivanje istorijskih opomena, poput priče o talasu nasilja koji je pratio stvaranje partija u Srbiji, i kritika sa uzbudljivim pripovedanjem važne su osobine ove knjige - navodi Predrag J. Marković.

Matija Bećković: Dva neobična izdanja

Od domaćih autora, s dve knjige na Sajam dolazi Matija Bećković. Tu su "Moj drug Đido" (Milovan Đilas) i "Nigde nikog, nemamo kud". On se već družio s publikom. U prvoj opisuje jedno od onih prijateljstava koja prkose i istoriji i ideologijama. Na jednoj strani je sin čoveka koga je progutao komunistički mrak, na drugoj revolucionar koji je bio na vrhu tog istog režima, da bi zatim postao njegov najpoznatiji disident. Između njih dvojice rodila se vernost: razgovori, pisma i prisnost, koja je u tišini rušila zidove koje su ratovi i osvete podigli.

Matija Becković sa knjigom Moj drug Đido Foto: Promo

Drugi naslov je knjiga poezije koja nosi snažnu i višeslojnu poruku: u njemu se ogleda osećaj usamljenosti, bespomoćnosti i egzistencijalne teskobe. Ovo je poetska hronika društva u duhovnom i moralnom raspadu. Ovo je poezija o svetu u raspadu. I poezija onoga koji odbija da se raspadne s njim.

