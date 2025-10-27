da li je prepoznajete

da li je prepoznajete

Slušaj vest

Početak jeseni doneo je pravo uzbuđenje za sve ljubitelje domaćih trilera i misterija – druga sezona serije "Crna svadba" stigla je na sve platforme Telekoma Srbija. Gledaoci će nove epizode moći da prate na kanalu Superstar TV, svake subote i nedelje od 21 čas.

Prva sezona ostala je zapamćena po pojmu "katabaza", a sudeći po najavama, i nova poglavlja donose snažne emocije, napetost i neočekivane obrte.

Režiser otkrio šta očekuje publiku

Reditelj Nemanja Ćipranić, koji potpisuje režiju druge sezone, otkriva da je ekipa želela da nadmaši uspeh prve:

Nemanja Ćipranić, reditelj druge sezone Crne svadbe Foto: Firefly Production

- Nakon uspeha prve sezone želeli smo da podignemo lestvicu kako ne bismo razočarali gledaoce, i mislim da smo u tome uspeli. Snimanje je bilo izuzetno zahtevno, ne samo zbog ambicioznih scena već i zbog okolnosti u kojima je realizovano. Nisam siguran da su neke stvari koje sada imamo u novoj sezoni "Crne svadbe" ikada ranije viđene u domaćoj produkciji.

Ćipranić dodaje da nova sezona razrešava neke misterije iz prethodne, ali i otvara nova pitanja.

- Borba između dobra i zla sada je ogoljena i odvija se svakodnevno, svuda oko nas, kaže reditelj.

Mračniji ton i deset novih epizoda

Deset potpuno novih epizoda donosi još dublji uvid u svet kultova, unutrašnjih sukoba i večite borbe svetla i tame. Produkciju potpisuju TS Media i Firefly, dok su scenario napisali Aleksandar Radivojević i Nemanja Ćipranić.

U glumačkoj postavi su Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Nikola Kojo, Zlatan Vidović, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović, a posebno iznenađenje je angažovanje umetnice Sonje Vukićević.

Jeziva starica koja ne govori ni reč

Radnja nove sezone odvija se tri godine posle događaja iz prve, a među novim likovima posebno se izdvaja dementna majka inspektorke Krivosije – starica u invalidskim kolicima koja se iz senke pretvara u ključnu figuru horora.

Balerina Sonja Vukićević u Crnoj Svadbi 2 Foto: Printscreen/YouTube/Firefly Productions

Lik ove zagonetne žene tumači Sonja Vukićević, poznata balerina i koreografkinja, čije prisustvo unosi autentičan osećaj nemira i neizgovorene napetosti. Iako njen lik tokom cele sezone ne izgovara nijednu reč, scena u završnici donosi snažan katarzični trenutak, "kada će puška sa zida konačno opaliti".

Uloga bez reči, ali puna izraza

Ovo je za Sonju Vukićević prvo pojavljivanje u ulozi ovog tipa, a njeno višedecenijsko iskustvo u plesu i pokretu pokazalo se kao savršeno oruđe za stvaranje jezive atmosfere. Kao umetnica koja je nastupala na najrazličitijim scenama – od betona i peska do vode – Sonja je poznata po tome što nikada ne beži od fizičkog izazova.

- Nikada nisam bežala od fizičkog izazova ako on nosi umetničku istinu, često ističe.

Životni izbori umetnice koja ne pravi kompromise

Balerina Sonja Vukićević u Hazarskom rečniku Foto: Aljoša Rebolj

Vukićevićeva, majka glumice Hristine Popović, jedno vreme je živela u Južnoafričkoj Republici, ali je odlučila da se vrati umetnosti i svojoj zemlji.

- Otišla sam sa suprugom, ali sam odmah videla da ću se, ako ostanem, pretvoriti u domaćicu. Ništa mi nije davalo nadu da ću moći da se bavim svojim poslom, a bez njega ne mogu. Na tu žrtvu nisam bila spremna. Daljina je učinila da se naš brak spontano okonča. Ostali smo u divnim odnosima, otkrila je jednom prilikom Sonja.

Tišina koja izaziva jezu

Upravo ta životna snaga i umetnička posvećenost sada dolaze do izražaja u "Crnoj svadbi 2". Gledaoci će, kako se najavljuje, tek shvatiti koliko tišina jedne balerine može da bude uznemirujuća – i koliko duboko može da odjekne u seriji koja pomera granice domaće televizijske produkcije.