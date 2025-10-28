Slušaj vest

Kultna predstava Beogradskog dramskog pozorišta "Let iznad kukavičjeg gnezda", reditelja Žanka Tomića, koja je premijerno izvedena 5. novembra 2005. godine, skida se s repertoara, saznaje Kurir. Poslednje izvođenje imaće baš istog dana kad ju je pre dve decenije videla publika. Poslednji blok igranja imaće od 2. do 5. novembra, stoji na sajtu BDP.

S Brodveja do filma

Ova drama napisana je 1962. godine, a prvo izvođenje bilo je 1963. na Brodveju s Kirkom Daglasom u glavnoj ulozi. Međutim, mnogo poznatiji je istoimeni film Miloša Formana iz 1975. godine sa Džekom Nikolsonom u ulozi Mekmarfija, koji stiže u duševnu bolnicu i započinje svoj "let". Inače, ovo je donedavno bila jedina predstava u kojoj igra glumac Dragan Bjelogrlić i koja ga je na neki način vratila pozorištu. U predstavi sada igraju Predrag Bjelac, Mladen Sović, Milutin Mima Karadžića, Slobodan Boda Ninković, Milan Čučilović, Milica Zarić, Daniel Sič, Jovo Maksić...

Odluka o skidanju predstave nije politički motivisana, što nam je potvrdio i sam Bjelogrlić.

Marko Živić Foto: Stefan Jokić



Kroz nju su prošle i Sandra Bugarski, Jana Milić, Danijela Štajnfeld, a nije prestala da se igra ni nakon smrti Borisa Komnenića, Marka Živića, Milorada Mandića Mande, Srđana Dedića i Feđe Stojanovića. Marko Živić bio je posebno vezan za ovu svoju ulogu.

- Martini je bila njegova uloga života. Bio je odgovoran prema publici i kolegama. Mnogo puta je igrao bolestan, pod temperaturom - ispričala je Nevena Živić, glumčeva sestra, za magazin Gloriju.

Marko je sahranjen u svom omiljenom kostimu iz predstave "Let iznad kukavičjeg gnezda", u kojoj je 209 puta igrao.

- Hteo je da uzme taj kostim kada se predstava skine s repertoara i da ga izloži pored crtačkog stola našeg oca, arhitekte i slikara. Tata je bio umetnik, pa je Marko želeo da njihov rad stoji jedan pored drugog - rekla je tada Nevena.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages



Na dan kada bi slavio svoj 50. rođendan, 4. aprila 2022, predstava je prvi put odigrana bez njega, a lik Martinija i dalje igra Mladen Sovilj.



- On je ostavio neverovatno razigran prostor, to sam video tek kad sam stao na scenu u njegove cipele. Video sam koliko se on dobro poigravao i razigravao kroz ulogu koja je nastajala kroz život same predstave i menjala se dok je igrao. Ušao sam u taj razigrani prostor Marka Živića - izjavio je tada mladi glumac..

Naivno dečje oko

Zahvalivši Živiću što je u predstavi "ostavio tako interesantan prostor", Sovilj je dodao da "kad neko napravi veliku ulogu, onda ostavi prostora da onaj ko ga nasledi može da je adaptira sebi i razigra je na sopstveni način".

- Neophodno je bilo da se u bilo čijoj izvedbi uloge Martinija zadrži naivno i dečje oko i poverenje prema sagovorniku, radost i ljubav života kada izgleda da ništa od toga nema smisla kada ste zatvoreni u kavezu. Sve ostalo je moglo da bude adaptirano na svoj način. Ovo je srž koju mora posedovati svaka uloga Martinija bilo gde da se igra - ocenio je Sovilj.

Foto: Dragana Udovičić



Za predstavu "Let iznad kukavičjeg gnezda" sala je uvek prepuna, a karte unapred rasprodate. Igrana je gotovo 250 puta.