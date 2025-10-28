Skida se sa repertoara BDP posle 20 godina: Kultna predstava "Let iznad kukavičjeg gnezda" završava svoj let
Kultna predstava Beogradskog dramskog pozorišta "Let iznad kukavičjeg gnezda", reditelja Žanka Tomića, koja je premijerno izvedena 5. novembra 2005. godine, skida se s repertoara, saznaje Kurir. Poslednje izvođenje imaće baš istog dana kad ju je pre dve decenije videla publika. Poslednji blok igranja imaće od 2. do 5. novembra, stoji na sajtu BDP.
S Brodveja do filma
Ova drama napisana je 1962. godine, a prvo izvođenje bilo je 1963. na Brodveju s Kirkom Daglasom u glavnoj ulozi. Međutim, mnogo poznatiji je istoimeni film Miloša Formana iz 1975. godine sa Džekom Nikolsonom u ulozi Mekmarfija, koji stiže u duševnu bolnicu i započinje svoj "let". Inače, ovo je donedavno bila jedina predstava u kojoj igra glumac Dragan Bjelogrlić i koja ga je na neki način vratila pozorištu. U predstavi sada igraju Predrag Bjelac, Mladen Sović, Milutin Mima Karadžića, Slobodan Boda Ninković, Milan Čučilović, Milica Zarić, Daniel Sič, Jovo Maksić...
Odluka o skidanju predstave nije politički motivisana, što nam je potvrdio i sam Bjelogrlić.
Kroz nju su prošle i Sandra Bugarski, Jana Milić, Danijela Štajnfeld, a nije prestala da se igra ni nakon smrti Borisa Komnenića, Marka Živića, Milorada Mandića Mande, Srđana Dedića i Feđe Stojanovića. Marko Živić bio je posebno vezan za ovu svoju ulogu.
- Martini je bila njegova uloga života. Bio je odgovoran prema publici i kolegama. Mnogo puta je igrao bolestan, pod temperaturom - ispričala je Nevena Živić, glumčeva sestra, za magazin Gloriju.
Marko je sahranjen u svom omiljenom kostimu iz predstave "Let iznad kukavičjeg gnezda", u kojoj je 209 puta igrao.
- Hteo je da uzme taj kostim kada se predstava skine s repertoara i da ga izloži pored crtačkog stola našeg oca, arhitekte i slikara. Tata je bio umetnik, pa je Marko želeo da njihov rad stoji jedan pored drugog - rekla je tada Nevena.
Na dan kada bi slavio svoj 50. rođendan, 4. aprila 2022, predstava je prvi put odigrana bez njega, a lik Martinija i dalje igra Mladen Sovilj.
- On je ostavio neverovatno razigran prostor, to sam video tek kad sam stao na scenu u njegove cipele. Video sam koliko se on dobro poigravao i razigravao kroz ulogu koja je nastajala kroz život same predstave i menjala se dok je igrao. Ušao sam u taj razigrani prostor Marka Živića - izjavio je tada mladi glumac..
Naivno dečje oko
Zahvalivši Živiću što je u predstavi "ostavio tako interesantan prostor", Sovilj je dodao da "kad neko napravi veliku ulogu, onda ostavi prostora da onaj ko ga nasledi može da je adaptira sebi i razigra je na sopstveni način".
- Neophodno je bilo da se u bilo čijoj izvedbi uloge Martinija zadrži naivno i dečje oko i poverenje prema sagovorniku, radost i ljubav života kada izgleda da ništa od toga nema smisla kada ste zatvoreni u kavezu. Sve ostalo je moglo da bude adaptirano na svoj način. Ovo je srž koju mora posedovati svaka uloga Martinija bilo gde da se igra - ocenio je Sovilj.
Za predstavu "Let iznad kukavičjeg gnezda" sala je uvek prepuna, a karte unapred rasprodate. Igrana je gotovo 250 puta.