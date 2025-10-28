Slušaj vest

U utorak 28. oktobra predstava "Razvojni put Bore šnajdera" Aleksandra Popovića u režiji Egona Savina biće izvedena pedeseti put.

Predstava koja je premijerno izvedena 16. marta 2023. godine, učestvovala je na festivalima „Dani komedije” u Jagodini i „Dani Zorana Radmilovića” u Narodnom pozorištu Timočke Krajine u Zaječaru. Na oba festivala Nenad Jezdić je dobio Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje, a predstava je dobila najvišu ocenu publike.

Razvojni put Bore šnajdera Aleksandra Popovića
Foto: Nebojša Babić

Za ulogu Bore šnajdera, Nenadu Jezdiću je dodeljena nagrada „Raša Plaović” za najbolje glumačko ostvarenje na svim pozorišnim scenama u sezoni 2022/2023.

Razvojni put Bore šnajdera Aleksandra Popovića
Foto: Nebojša Babić

"Razvojni put Bore šnajdera" je učestivovao i na festivalima „Dani Mije Aleksića” u Gornjem Milanovcu, Glumačkim svečanostima „Milivoje Živanović” u Požarevcu kao i na Festivalu „Novi tvrđava teatar“ u Čortanovcima gde su nagrađeni glumci Branka Šelić i Radovan Vujović, a izvedena je i na sceni Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci.

