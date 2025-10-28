"Razvojni put Bore šnajdera" 50. put: Nenad Jezdić za ulogu u ovoj predstavi pobedio na brojnim festivalima, a sad ga čeka jubilarno izvođenje
U utorak 28. oktobra predstava "Razvojni put Bore šnajdera" Aleksandra Popovića u režiji Egona Savina biće izvedena pedeseti put.
Predstava koja je premijerno izvedena 16. marta 2023. godine, učestvovala je na festivalima „Dani komedije” u Jagodini i „Dani Zorana Radmilovića” u Narodnom pozorištu Timočke Krajine u Zaječaru. Na oba festivala Nenad Jezdić je dobio Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje, a predstava je dobila najvišu ocenu publike.
Za ulogu Bore šnajdera, Nenadu Jezdiću je dodeljena nagrada „Raša Plaović” za najbolje glumačko ostvarenje na svim pozorišnim scenama u sezoni 2022/2023.
"Razvojni put Bore šnajdera" je učestivovao i na festivalima „Dani Mije Aleksića” u Gornjem Milanovcu, Glumačkim svečanostima „Milivoje Živanović” u Požarevcu kao i na Festivalu „Novi tvrđava teatar“ u Čortanovcima gde su nagrađeni glumci Branka Šelić i Radovan Vujović, a izvedena je i na sceni Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci.
