Glumac Igor Pervić na sceni se prvi put našao kada je imao samo 7 godina, a već sa 13 upao je u svet droge. U jednom trenutku delovalo je da se, uz pomoć svoje majke i očuha Miše izvukao iz svega. Rođen je na današnji dan, 29. oktobra 1967. godine.

Beogradska štampa je 1992. godine za glumca Igora Pervića pisala da se "dečaci češljaju kao on, pevaju i sviraju kao njegova grupa "Duh Nibor" (Robin Hud). Imao je 24. godine i bio je idol mladih. Mnogi filmski kritičari, kao i javnost, predviđali su mu sjajnu karijeru. Kao tinejdžer se probio na filmsko platno, ali nažalost, upao je u problem sa teškim drogama.

Publika ga pamti po ulogama u brojnim domaćim filmovima i serijama kao što su: “Lajanje na zvezde”, “Crni bombarder”, “Kraj dinastije Obrenović”, “Gorki plodovi”, “Cvat lipe na Balkanu”, “Samac u braku”, “Nemanjići”, i drugim.

Naš poznati glumac preminuo je 2019. godine nakon borbe sa karcinomom jetre, u 52. godini, a njegov turbulentan život često je bacao u senku sve njegove uloge.

Prvi put je drogu uzeo sa 13 godina

On je u intervjuu koji je dao u emisiji Vanje Bulića otvoreno pričao o svom problemu sa drogom, a otkrio je i zbog čega je prvi put uzeo heroin.

- Jednog dana se na treningu pojave moja majka i očuh. Jedan moj drug im je rekao da sam u školi duvao lepak. Tada mi je taj drug bio najveći neprijatelj, a u stvari mi je bio najbolji prijatelj. Imao sam 13-14 godina. Vozili smo se kući, povezli smo i tog mog druga, i čim je on izašao iz kola, očuh mi je zalepio takav šamar! Imao sam veliku sreću što sam imao očuha koji je sa tolikom ljubavi pristupao meni. Čovek je bio kao da sam mu iz oka ispao, a ja sam ga doveo do ludila, ispričao je Igor Pervić prilikom gostovanja u emisiji Vanje Bulića.

Voleo je, a ona mu dala heroin

Igor Pervić u mladosti Foto: Printskrin/Instagram

Ljubav prema devojci uvukla ga je u kandže droge, ali je kako kaže uvek bio samo na heroinu i kokain nikada nije uzimao.

- Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva. Ja sam bio strašno zaljubljen u nju, imao sam motor, Tomos automatik, tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: "Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim". Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve rekvizite, ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka, i stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma, pričao je glumac.

Kako bi je očarao pristao je da uzme heroin, nakon čega je brzo postao zavisnik

- I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. U tom trenutku osetim nirvanu i počeli smo da vodimo ljubav na stepeništu. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo uradio. Nikad nisam uzimao na nos. Počeo sam tako i nastavio na igli. U početku nam nije trebalo mnogo para, ali kasnije su počeli problemi i krize su bile psihičke. Gledajući nju koja je bila mnogo duže u svemu tome, ubacivao sam sve više sebe u to stanje. Kada je ona vikala da je sve boli i ja sam, a ustvari me ništa nije bolelo osim mozga - otkrio je Pervić.

Nisam imao više gde da se ubodem

Igor Pervić na premijeri Nemanjića Foto: Dragana Udovičić

Kao dete poznatih roditelja, od malena je uživao u luksuzu i sve mu je bilo na dohvat ruke, te je novca kao klinac uvek imao.

- Sva ta deca su bila iz dobrostojećih kuća, tako da smo imali dovoljan džeparac da LSD kupimo za vreme odmora. Ta moja generacija 1967. bila je veoma opičena po tom pitanju. Duvali smo lepak na času OTO-a. Dvanestoro nas je iz istog razreda, danas više od sedmoro nije živo, istakao je glumac.

On je tom prilikom otkrio i u kakvim stanjima ga je pronalazila majka, čak i da mu je davala novac za drogu, jer više nije mogla da podnese.

- Majka me je nalazila u strašnim stanjima. Dotle je dolazilo da bi me ona stavila u kola i dala mi pare za drogu jer više nije mogla da me gleda. Nisam imao više gde da se ubodem - iskreno je opisao Pervić kako su izgledali najteži trenuci kada majka Lidija nije znala šta da uradi.

Na odvikavanje sa 19 godina

Mnoštvo problema usledilo je nakon što se navukao na drogu, te je bio primoran da ode na odvikavanje i to sa svega 19. godina.

- Tada nisu bili centri za odvikavanje, već su me smestili u bolnicu Dragiša Mišović sa nekim čovekom koji je imao psihičkih problema. Sećam se, bio je maj i budi me da mi kaže da pada sneg. Napravili su to tako pametno, da je balkon od moje sobe bio u prizemlju. Tada su Valorom lečili narkomaniju, ja njima Valoro, oni meni heroin. Tako da sam ležao u bolnici i uzimao heroin, priznao je on dalje.

Igor Pervić sa devojkom Jasminom Holbus Foto: Printscreen/Instagram

Veliku podršku u periodu od odvikavnja bila mu je prvo devojka, a potom supruga, pesnikinja i književnica Jasmina Holbus.

- Otišao sam u London na detoksikaciju i za 24 sata pod anestezijom promenili su mi krv, izvukli sve otrove i blokirali centre u mozgu kako ne bih mogao ništa da osetim ako ponovo uzmem drogu. Oboje smo se strašno zaljubili, moj očuh joj je pisao recenziju za knjigu, tako smo se prvi put videli. Vodila je računa o meni do te mere da me je hranila, vodila kod doktora, bukvalno sve, ispričao je tada Igor Pervić.

Poruka za kraj

Kao neko ko je prošao pakao, mlađima je uvek savetovao da se klone tih stvari i da ne dozvole sebi da probaju, jer ništa u vezi droge nije besplatno.

- Nemojte se zaje*avati. Prvi put će vam dati džabe, možda i drugi, ali će vam naplatiti to tako da ćete ceo život patiti, i možda završiti kao mnogi od mojih prijatelja, dva metra pod zemljom i to mnogo brže nego što očekujete. Kraj je potpuno izvestan ako nemate tako ludačaku sreću kakvu sam ja imao, rekao je tada glumac.

