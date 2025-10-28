Slušaj vest

Nagrada ,,Borisav Stanković” za najbolju žensku ulogu na 45. Borinim pozorišnim danima dodeljena je Jeleni Đokić za ulogu Marte, u predstavi ,,Udovica živog čoveka", u produkciji Zvezdara teatra. Ovo je prva Jelenina nagrada za ovu ulogu koju je žiri obrazložio rečima: „Jelena Đokić je lik Marte kreirala zrelo, spontano, promišljeno. Marta se strastveno probija kroz gnev i dovodi nas do smisla“.

Foto: Jakov Simović/Promo



„Velika je radost deliti život i scenu sa ovim ljudima. Hvala Dušanu Kovačeviću što nas je spojio i Zvezdari koja nam je to omogućila“, rekla je Jelena povodom priznanja koje joj je dodeljeno sinoć u Vranju.

Istakla je da je „ovo još jedna perla u nizu našoj Udovici“, s obzirom na već četiri osvojena priznanja za ovu predstavu tokom prethodne i ove godine, na Danima Zorana Radmilovića i Glumačkim svečanostima „Milivoje Živanović“.

Foto: Jakov Simović/Promo