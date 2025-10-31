Slušaj vest

U Beogradu je održana ekskluzivna premijera nove HBO Original serije „To: Dobro došli u Deri“. Prva od osam epizoda od juče je dostupna na Max striming platformi, dok će nove epizode izlaziti svakog ponedeljka. Serija će se emitovati i na HBO kanalu, ponedeljkom u 20 sati. Zanimljivo je da će druga epizoda stići već u petak 31. oktobra na Halloween.

Premijera prve epizode ove nove serije okupila je brojne predstavnike medija, poznate ličnosti i influensere, a sudeći po prvim reakcijama HBO Max ponovo ima hit naslov koji će privući veliki broj gledalaca naročito ljubitelja horora.

1/7 Vidi galeriju Serija To: Dobro došli u Deri Foto: Nikola Rudic/@Nikola Rudic Photography

Seriju su razvili Endi i Barbara Mušijeti, kao i Džejson Fuks. Endi Mušijeti je režirao više epizoda ove originalne serije.

Smeštena u svet Stivena Kinga, serija „To: Dobro došli u Deri“ zasnovana je na Kingovom romanu „To“ i proširuje viziju koju je uspostavio reditelj Endi Mušijeti u dugometražnim filmovima „To“ i „To: Drugo poglavlje“.

U glavnim ulogama su Tejlor Pejdž, Džovan Adepo, Kris Čok, Džejms Remar, Stiven Rajder, Madlen Stou, Rudi Mankuso i Bil Skarsgord.