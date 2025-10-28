Slušaj vest

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo Treći međunarodni festival muzejskog teatra MUZETEA, koji će se održati od 3. do 5. novembra 2025. godine u muzejima: Galerija Matice srpske, Konak kneginje Ljubice, Dom Jevrema Grujića i Muzej nauke tehnike.

Osnivač festivala je glumica Narodnog pozorišta i sekretar IMF-ITI Unesko, Vjera Mujović. Programski direktor festivala je dramaturg i pozorišni kritičar, Nina Mazur, koja dolazi iz Hanovera. Ovogodišnje izdanje MUZETEA festivala otvoriće dr Tijana Palkovljević, upravnik Galerije Matice srpske u Novom Sadu.

Vjera Mujović Foto: Festival Muzetea promo

MUZETEA je festival muzejskog teatra koji je prvi put održan u novembru 2023. i zbog svojih dometa odmah ušaona listu članica IMF-a u okviru UNESKO-vog Međunarodnog teatarskog instituta (ITI). Festival je prepoznat kao jedna od platformi za kulturnu razmenu i promociju muzejske delatnosti kroz teatarsku igru, platforma saradnjemuzejskih i pozorišnih profesionalaca. Povezujući na ovaj način različite umetničke izraze, mi istovremenopovezujemo i različite kulture i gradimo mostove među onima koji dele zajedničke vrednosti. Naša misija je dakulturnom nasleđu pohranjenom u muzejskim depoima, teatarskom energijom udahnemo novi život. Ovo je i instrument razvoja nove publike, a poseban akcenat stavljen je na osnaživanje rodne ravnopravnosti i uloge žena u umetničkoj produkciji. MUZETEA ima podršku i saradnju sa Kancelarijom za ravnopravnost.

Na ovogodišnjem festivalskom izdanju, pored Srbije, učestvuju umetnici iz Španije, Švedske, Amerike, Nemačke, Crne Gore, Makedonije, sa Kipra i Hrvatske. Pored predstava, festival, kao partner Doma Jevrema Grujića i Haemusaiz Makedonije, a pod pokroviteljstvom Headley fondacije, učestvuje u dvodnevnoj stručnoj radionici posvećenojprimeni teatarskih tehnika u savremenoj muzejskoj praksi i vođenju kroz muzejske postavke. Cilj projekta je da seunapredi muzejska praksa kroz kreativne pristupe kako bi se kulturno nasleđe približilo savremenim generacijama.

Festival Muzetea Foto: Festival Muzetea promo

Festival MUZETEA širi svoje delovanje kroz MUZETEA ADRIATIC u Crnoj Gori sa ART365 gde će, posle festivalau Srbiji, ove godine biti prikazan revijani deo programa III izdanja MUZETEE.

U radu žirija koji bira najbolju predstavu i najbolju ulogu festivala MUZETEA učesatvuju dramski umetnici sa Kipra, iz Srbije, Crne Gore kao i muzejski delatnici iz Srbije (tu su i studentkinja pozorišne režije sa FDU i glumac Stevan Piale)

Prvog dana festivala, u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, u 19 časova biće izvedena predstava NEKI VAŽAN ČOVEK o Nikoli Pašiću, zaječarskog pozorišta, autora Željka Hubača. Ulaz je besplatan.

Drugog dana festivala, u Beogradu, biće prikazane dve predstave.

Foto: Festival Muzetea promo

U Konaku kneginje Ljubice, 4. novembra u 18 časova, Hose Lusija iz Španije, dočaraće priču o ljubavnom trouglu u svetu španskih taverni i flamenka – ŠKORPION ILI CEREMONIJA. Predstava se izvodi na španskom, sa prevodom. (Karata više nema.)

Isto veče (04.11.) u 20 časova, u Domu Jevrema Grujića, može se videti američka predstava o Hedi Lamar, poznatoj holivudskoj zvezdi. Malo je poznato da je ona svojim inovacija promenila svet tehnologije. (Predstava se izvodi na engleskom jeziku bez prevoda. Karte su u prodaji u Domu Jevrema Grujića i na stranici tickets.rs.)

Foto: Festival Muzetea promo

Treće veče festivala (05.11.) otvara predstava BOBOČKA ILI DRUGIH STO STRANICA FILIPA LATINOVIĆA, nastala prema čuvenom romanu Miroslava Krleže. Ulogu Bobočke, fatalne Krležine junakinje, igra Ecija Ojdanić, jedna od najistaknutijih hrvatskih glumica. Predstava počinje u 18h, u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. (Karte se mogu kupiti preko stranice tickets.rs ili u Muzeju nauke i tehnike.)

Foto: Festival Muzetea promo

Festival zatvara 05. novembra u 20 časova, u Domu Jevrema Grujića, muzička komedija švedskog trmboniste – PRIČE IZ OREKSTARSKE RUPE. Zapleti opera su prikazani očima junaka – studenta Džulijarda, koji svira drugi trombon u čuvenoj Metropoliten Operi u Njujorku. Ovo je retka prilika da zavirite iza kulisa jednog od najpoznatijih operskih pozorišta na svetu i upoznate život muzičara posvećenog svojoj umetnosti. (Predstava se izvodi na engleskom jeziku bez prevoda. Karte su u prodaji u Domu Jevrema Grujića i na stranici tickets.rs.)

Bonus video: Vjera Mujović na komemoraciji glumcu Neši Nenadoviću