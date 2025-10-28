Slušaj vest

Ovo je odluka žirija 45. „Borinih pozorišnih dana” u sastavu: Nataša Gvozdenović, pozorišna kritičarka, Trajče Kacarov, dramaturg, Vasil Vasilev, pozorišni reditelj i predsednik žirija.

Žiri je nakon sedam odgledanih predstava u takmičarskoj selekciji doneo sledeće odluke:

Nagrada „Borisav Stanković” za najbolju predstavu u celini dodeljuje se predstavi „Narodni poslanik“, u produkciji Makedonskog narodnog teatra iz Skoplja. „Predstava 'Narodni poslanik' ističe se kao najbolja jer je kompleksno i vešto režirana, te smeštena u autentičan prostor koji pojačava doživljaj radnje. Posebno je značajno što stavlja fokus na žensku perspektivu, čime se otvara novi ugao posmatranja poznate priče. Uigran ansambl doprinosi uverljivosti i dinamici predstave“.

Nagrada „Borisav Stanković” za najbolju mušku ulogu dodeljena je Bojanu Dimitrijeviću za ulogu Sokrata u predstavi „Ućutkivanje Sokrata", Bitef teatra iz Beograda. „Preciznom i prirodnom glumom Bojana Dimitrijevića, Sokrata čujemo i kao glas kojim progovara i iz vremena iz kojih dolazi i iz ovog vremena kojem pripadamo. Dimitrijević stvara Sokrata zanosno i istinito, tako da njime obujmi gledalište, da pokrene pitanje u svakom za preispitivanjem sopstvenog mesta u društvu. Sokrat progovara o konfliktu koji nam je upisan u telu kao i vlasti koju imamo nad sopstvenom sudbinom“.

Nagrada „Borisav Stanković” za najbolju žensku ulogu dodeljena je Jeleni Đokić za ulogu Marte, u predstavi „Udovica živog čoveka", Zvezdara Teatra iz Beograda.

„Jelena Đokić je lik Marte kreirala zrelo, spontano, promišljeno. Marta, Jelene Đokić, strastveno se probija kroz gnev i dovodi nas do smisla“.

Nagrada grada Vranja za kolektivnu igru dodeljena je ravnopravno predstavama „Proslava“, Pozorišta „Bora Stanković“ Vranje i „Nije smrt biciklo da ti ga ukradu“, Narodnog pozorišta iz Beograda. Predstave „Nije smrt biciklo" i „Proslava“ uzajamno govore da je upoznavanje sebe pravi izbor za život. Glumci kolektivnom igrom jasno artikulišu probleme savremenog sveta, postavljajući umetnost, a posebno pozorište, kao sredstvo prosvećenja i stvaranja imuniteta jednog društva“.

Nagrada „Borisav Stanković” za najbolji dramski tekst dodeljena je Milivoju Mlađenoviću, za tekst „Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić“, Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. „Milivoje Mlađenović, dramski pisac, umešno je koristio materijal o biografiji i time pokazao da je put do zvezda pun uspona i padova. „Pevanje Sofke Nikolić" precizno pokazuje nagon života Sofke Nikolić između od mašte i stvarnosti. I otkriva cenu koju umetnik mora da plati za svoju“.

Nagrada publike „Radoslav Radivojević” sa prosečnom ocenom 4.88, dodeljena je predstavi „Razbijeni krčag”, Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke.

