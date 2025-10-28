Slušaj vest

Direktor organizacije muzičkih autora Srbije Sokoj Dejan Manojlović kaže da naplata digitalnih autorskih prava raste svake godine, dok istovremeno naplata mehaničkih prava neprekidno pada. To znači da ljudi manje kupuju muziku na klasičnim nosačima zvuka, kao što su ploča i CD, a sve više je slušaju preko digitalnih platformi.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prošle godine su imali rekordnu naplatu u tom sektoru, na radost brojnih kompozitora, tekstopisaca i aranžera muzičkih dela.

Kako je sve počelo

- Negde na početku mog mandata 2018. godine Sokoj je imao zaključene ugovore s Jutjubom i Dizerom kao digitalnim platformama na kojima se emituje muzika, no tada još uvek nije bilo realizacije prihoda. Za ovih sedam godina to je potpuno promenjeno, isplate redovno idu, a zaključeni su ugovori sa ostalim velikim digitalnim platformama, kao što su Spotifaj, Tidal, Tiktok. Poslednji ugovor koji smo završili bio je s Netfliksom, od koga će prihodi uskoro ići u raspodelu autorima. Skorašnja raspodela koju smo izvršili odnosila se na prvi deo prihoda iz 2025. godine. Raspodelu digitalnog prihoda pravimo dva puta godišnje. Našim autorima je raspoređeno oko 1,2 miliona evra od digitalne naplate. Autori koji se puno emituju na pomenutim platformama, čije numere imaju milionske preglede i još su monetizovane prošli su veoma dobro. Podršku za ovaj posao, osim za Jutjub, koji nam radi Bmat, obavlja švajcarska kompanija "Mint", koja inače sarađuje s velikim svetskim kolektivnim organizacijama, po veoma povoljnim uslovima za Sokoj. Radujemo se činjenici da imamo rekordne naplate u odnosu na ranije godine, ali radimo na tome da sve to u budućnosti bude mnogo bolje. Radimo na tome da podignemo procenat koji nam je kompanija Jutjub obezbedila u prethodnom ugovoru. Mi smo veoma malo tržište za multinacionalnu kompaniju kao što je Jutjub, pa imamo manje procente od kolektivnih društava u zapadnoj Evropi ili Americi. Gledajući društva u regionu, jako smo slični po procentima dobijenim od Jutjuba, skoro da smo isti kao hrvatsko srodno udruženje - priča Manojlović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Od dela novca koji zarade muzički autori puni se Fond za kulturna i socijalna davanja, koji služi za podršku pretežno nekomercijalnim projektima i autorima, ali i za manifestacije od izuzetnog kulturnog značaja, kakva je na primer Tribina kompozitora seriozne muzike.

Solidarnost