Ekipa filma "Hajduk u Beogradu" stiže na Sajam knjiga: Evo kada stižu i šta se tamo dešava
Za desetak dana u bioskope stiže novi domaći film "Hajduk u Beogradu", ekranizacija kultnog romana, a posvećen je njegovom autoru i nedavno preminulom piscu Gradimiru Stojkoviću.
Na Sajmu knjiga i štandu "Lagune" sutra će se od 13 sati s posetiocima družiti članovi glumačke ekipe i čuvenog razreda VIII-5 na čelu s Hajdukom, koga igra mladi glumac Todor Jovanović. Izdavačka kuća je stala iza ovog ostvarenja kao jedan od producenata.
Inače, "Hajduk u Beogradu" je prva knjiga u serijalu o Hajduku, koji broji čak devet naslova. Ne propustite ni ostale avanture omiljenog junaka u knjigama: "Hajduk na Dunavu", "Hajduk iz Beograda", "Hajduk protiv vetrenjača", "Hajduk sa druge strane", "Hajduk čuva domovinu", "Hajduk ostaje Hajduk", "Hajduk u četiri slike" i "Hajduk po Himalaji". Na Sajmu knjiga u 15 sati održava se tribina posvećena Gradimiru Stojkoviću.