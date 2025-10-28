Slušaj vest

Potpuno novi film franšize Predator sa Elom Faning najavljuje povratak Vejland Jutani kompanije, a u bioskope naslov stiže od 6. novembra.

U lMAX sali bioskopa u Londonu, uz prisustvo glumačkih zvezda El Faning i Dimitriusa Šustera-Koloamatangija, kao i reditelja Dena Tračenberga održana je premijera najavljivanog hit naslova, renomiranog 20th Century studija, "Predator: Divljina" (Predator: Badlands).

Pored toga glumci i filmski stvaraoci su se pojavili na panelu tokom Comic Con-a, a u Severnoj Americi, u Njujorku, Los Anđelesu i Meksiko Sitiju fanovi su imali prilike da unapred pogledaju projekciju filma.

Studio je snimio potpuno novi film "Predator: Divljina" koji najavljuje povratak Vejland-Jutanijeve uloge u univerzumu franšize. Najnoviji film je prvi koji će biti prikazan na velikom platnu od 2018. godine.

Nakon više od četiri decenije kada je uspostavljena legendarna franšiza sledi još jedan nastavak, ali ovog puta sve što znamo o tom svetu biće promenjeno. Naime, mladi prognani Predator pokušava da se spase dok se probija kroz divljine opasne planete, vežbajući svoje veštine u borbi sa opakim protivnicima. Cilj mu je da pobedi najsmrtonosnije stvorenje sa kojim se njegova vrsta ikada suočila, ali putovanje ga odvodi do neverovatnog partnerstva kada otkriva postojanje još mnogo većeg zla.

Glumica Ela Faning koju smo nedavno gledali u ostvarenju o muzičkoj legendi Bob Dilanu tumači Tiu, sintetički oblik života koji je preživeo pad na daleku planetu i formirao neočekivani savez sa mladim Predatorom, ratnikom izgnanim iz svog klana. Dok se bore za opstanak, otkrivaju da iza svega stoji nešto mnogo veće, tajna korporacija i njeni eksperimenti.

Film "Predator: Divljina" naći će se u domaćim bioskopima od četvrtka, 6. oktobra.