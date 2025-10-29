Slušaj vest

Ovogodišnje, 21. izdanje Filmskog festivala Slobodna zona biće održano od 5. do 10. novembra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Na festivalu će biti premijerno prikazano 37 igranih i dokumentarnih ostvarenja iz 20 zemalja.

Glavni filmovi donose snažne, emotivne i provokativne priče ‒ od društvenih preispitivanja do intimnih portreta ‒ istražujući svet očima onih koji su se usudili da sanjaju da ga promene.

Foto: Christian Schulz

Šta se dogodi kada stranci postanu porodica otkriva jedan od najuglednijih nemačkih autora, Kristijan Pecold, u misterioznoj drami „Ogledala br. 3”. Paula Ber glumi pijanistkinju Lauru koja, nakon saobraćajne nesreće, pronalazi utočište u kući nepoznate žene, njenog supruga i sina. Kada sve četvoro počnu da grade neku vrstu porodične rutine, taj zajednički život otkriće potisnute senke prošlosti.

Triler „Histerija” smešten je na filmski set u Nemačkoj. Kada je, za potrebe jedne scene, na snimanju spaljen Kuran, multietnička filmska ekipa upada u međusobna previranja. Na prvi pogled obična i bezazlena situacija pokreće lavinu sumnji, stereotipa, nepoverenja i optužbi. U glavnoj ulozi je Devrim Lingnau, glumica iz Netfliksove serije „Carica”, a reditelj Mehmet Akif Bujukatalaj 2019. bio je proglašen u Berlinu za najboljeg debitanta.

1/7 Vidi galeriju Slobodna zona 2025 Foto: Promo, Christian Schulz

„Rjuiči Sakamoto: Koda” Stivena Nomure Šibla prati životni put Sakamota od tehno pop zvezde do filmskog kompozitora ovenčanog Oskarom i vodećeg aktiviste protiv nuklearne energije koji se vratio muzici posle dijagnostikovanog kancera.

Kako su se, kroz životnu priču jedinog jugoslovenskog oskarovca Dušana Vukotića, prelamala društveno-politička dešavanja druge polovine 20. veka predstavio je Senad Šahmanović u dokumentarcu „Vude, ti si pobijedio!”. On je osvetlio i značaj kinematografije jedne male zemlje poput Jugoslavije na globalnoj sceni ‒ Vukotićev „Surogat” (1961) bio je prvi neamerički animirani film koj je do tada osvojio Oskara ‒ i odlazak svega toga u etar, kada je počelo njeno raspadanje.

Foto: Promo



Najnoviji dokumentarac Olivera Stouna, „Lula”, prati Luiza Inasija da Silvu, predsednika Brazila. Stoun istražuje uspon, pad i trijumfalni povratak voljenog brazilskog lidera na mesto predsednika 2023. nakon 19 meseci provedenih u zatvoru. Rečima samog reditelja, „Lula” je upozorenje o sve većoj opasnosti koju pravosudni ratovi predstavljaju za demokratije širom sveta, a njegov junak simbol nečega što smo pomalo zaboravili: dobrog, liberalnog i miroljubivog predsednika.



Za sve ljubitelje sporta i neverovatnih trijumfa, na programu je dokumentarac „Kraj oluje” Džejmsa Erskina. Insajderska priča o legendarnoj sezoni 2019/20. u Premijer ligi, kada su fanovi fudbalskog kluba Liverpul konačno videli svoj tim kako podiže trofej koji im je izmicao čitavih 30 godina.

Lidija Zelović u dokumentarcu „Domaći teren” prikazuje svoju raseljenu porodicu u Holandiji koja tamo živi od 1993. Smenjuju se scene iz svakodnevnog života — razgovori o politici i fudbalu nedeljom s roditeljima i bratom, odrastanje Lidijinog sina, praznici „kod kuće” u Bosni — sa političkim događajima u Holandiji.

Foto: Everett Collection Collection / Everett / Profimedia

„Lajza Mineli: Sjajna i apsolutno istinita priča” Brusa Dejvida Klajna je omaž velikoj filmskoj zvezdi, jednoj od malobrojih koja je osvojila skoro sve nagrade koje su se mogle osvojiti: Toni, Emi, Gremi, Oskar…



Festival ove godine neće imati svečano otvaranje, a publika će moći da gleda filmove, počev od srede 5. novembra, u svih 10 bioskopskih dvorana. Beogradski program biće prikazivan u Domu omladine, Dvorani Kulturnog centra Beograda, Takvud sinepleksu, Sinepleksu Ušće, Art bioskopu Kolarac i Ustanovi kulture Parobrod.



U Novom Sadu publika će moći da pogleda filmove u Areni sinepleks i Kulturnom centru Novog Sada, dok će lokalni Sinepleksi ugostiti gledaoce u Nišu i Kragujevcu.