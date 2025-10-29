Slušaj vest

Naša glumica Jelena Gavrlovićzasenila je sve okupljene na premijeri serije “Robin Hud”u Londonu, američke mreže MGM+. Na crvenom tepihu Jelena je nosila kreaciju Predraga Đuknića, koja je dodatno asocirala na Jeleninu ulogu Boginje (Gode) koju igra u seriji. Ceo glamurozan izgled upotpunjen je Svarovski nakitom.

Foto: Ustupljena fotografija



Jelena Gavrilović je srpska glumica koja igra u domaćim i inostranim ostvarenjima. Ima bogatu karijeru na televiziji, filmu i pozorištu. Tumači jednu od glavnih ženskih uloga u britanskom filmu “Gassed Up” u produkciji Amazon Prime Video i jednu od glavnih uloga u drugoj sezoni američke serije „Predstraža“ (The Outpost). Između ostalog, glumila je uz Selmu Hajek u američkom trileru “Everly”, igrala je u RAI Fiction filmu “L'angelo di Sarajevo”.

Jelena Gavrilović u Londonu na premijeri Robin Huda Izvor: Kurir

Filmski i televizijski studio MGM+ najavio je premijeru dramske serije Robin Hud za 2. novembar u Americi. U ovom ostvarenju se klasična priča o odmetničkom heroju pretvara u zanimljivu, inteligentnu, romantičnu avanturu. Serija dolazi od strane Lionsgate Television na čelu sa kreatorima Džonom Glenom i producentom i rediteljem koji živi u Srbiji, Džonatanom Inglišem. Serija "Robin Hud" je snimana u Srbiji na brojnim lokacijama.

Deo glumačke ekipe Foto: Ustupljena fotografija

Čitavo jedno selo u okolini Beograda pretvoreno je u set, a veći deo scena snima se u studiju PFI u Šimanovcima. Glumačku ekipi predvodi superstar Šon Bin.

Šon Bin u Beogradu Foto: Laguna

Od naših mladih glumaca, tu su Matija Gredić i Mihailo Lazić, koji igraju deo družine Robina Huda. Ranije smo već pisali da su deo podele Miloš Timotijević i Tamara Radovanović. Timotijević tumači Egberta, kraljevskog šumara, koji služi kao verni zaštitnik Šervuda, dok Tamara Radovanović igra lik Selin, koja vodi glavnu reč u Vestminsteru i glavna je dama kraljice Eleonore od Akvitanije.