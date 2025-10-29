Slušaj vest

U Operi & Teatru Madlenianum 17. novembra biće održana premijera predstave „Gospodin u čizmama od dima“, rađene po delu Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, u režiji Marka Misirače.

Ali večeri će nesumnjivo obeležiti – Tihomir Stanić, koji tog dana slavi 65. rođendan i svoj „umetnički prelazak u penziju“ – na način dostojan velikog glumca: radom, aplauzima i emocijom.

Uoči same premijere, cela glumačka postava i publika s nestrpljenjem iščekuju trenutak kada će se Tika ponovo popeti na scenu i oživeti ekscentričnog Fomu Fomiča – lik pun duhovitosti, ironije i dubokih životnih pitanja.

Kako kažu njegove koleginice, energija na probama bila je – magična.

Foto: Zoran Škrbić

Tamara Aleksić s osmehom otkriva:

„Sa Tikom sam radila prvu predstavu u životu — ‘Anu Karenjinu’, upravo u ovom pozorištu. Velika je čast ponovo deliti scenu sa njim. On te nauči da dišeš pozorište.“

Jovana Balašević dodaje:

„Ogromna je privilegija raditi sa Tihomirom Stanićem i Svetlanom Bojković. Posle pauze, ovo mi je prava inspiracija da ponovo osetim magiju scene.“

A kada Svetlana Bojković govori o svom dugogodišnjem kolegi, u glasu joj se čuje iskreno poštovanje:

„Partneri smo više od 40 godina. Svaki zajednički nastup s njim je za mene novo, posebno iskustvo. Uvek se radujem kada igramo zajedno.“

Foto: Zoran Škrbić

Publika i kolege se slažu – ovo će biti Stanićeva velika noć.

Rođendan, premijera i dugogodišnje prijateljstvo sa Madlenianumom, koje Tihomir s ponosom naziva „svojom drugom kućom“, pretvoriće se u veče koje će, sasvim sigurno, publika pamtiti.

„Ne idem u penziju – samo menjam scenu!“, rekao je Stanić nedavno uz osmeh.

I čini se da za njega važi jedno pravilo – kad je Tika na sceni, sve postaje praznik!