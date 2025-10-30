da li ste znali

Nova sezona popularne serije „Crna svadba“, najgledanijeg domaćeg triler-misterija, premijerno je emitovana proteklog vikenda na kanalu Superstar. Produžetak priče donosi još mračnijih misterija i legendi, ovog puta kroz običaje Vlaha i simboliku smrti.

Jedan od najintrigantnijih običaja kod Vlaha je postojanje tzv. Rajske sveće. Radi se o bogato ukrašenom svećnjaku sa voskastim cvetovima, ogledalcima i 44 upaljene sveće koje simbolizuju isto toliko svetitelja. Veruje se da svetlost sveće vodi pokojnika ka onom svetu.

Vlasi razlikuju dve vrste smrti: Muarća ku rind – prirodna smrt, kada su i pokojnik i porodica pripremljeni. Sveća se stavlja u ruku pokojnika kako bi mu osvetlila put ka raju.

Muarća fara rind – iznenadna smrt, bez mogućnosti pripreme. Tada Rajska sveća osigurava da duša ne luta u mraku i dobije svetlost potrebnu za put ka raju. Od katabaze do đavoljeg kola

Prva sezona ostavila je upečatljiv trag kroz termin „katabaza“, koji se odomaćio i u svakodnevnom govoru. Nova sezona uvodi „đavolje kolo“, simbol iz narodnog predanja. Verovalo se da đavoli noću igraju i pevaju na određenim mestima, ostavljajući u travi spaljeni krug – trag njihovog plesa.

Prema legendi, ko bi nagazio u kolo mogao je izgubiti razum, sluh ili dušu. U nekim krajevima pričalo se da zapravo nisu đavoli, već začarani ljudi čije kosti polako gore u pepeo. U nastavku „Crne svadbe“, đavolje kolo nije samo priča – ono je mesto gde se prostor i vreme prepliću, a prošlost i budućnost dodiruju.

Glumačka ekipa i produkcija

Drugu sezonu režira Nemanja Ćipranić, dok je scenarista Aleksandar Radivojević. Glumačku postavu čine: Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović i mnogi drugi.

Serija, jedno od najuspešnijih domaćih televizijskih ostvarenja, nastavlja da intrigira i drži publiku u napetosti, a TS Media i produkcijska kuća Firefly donose još dublje tajne i opasnosti koje vrebaju iz senke.

