Slušaj vest

U svečanoj atmosferi sale ‚‚Makavejev’’ Jugoslovenske kinoteke premijerno je prikazan digitalno restaurirani film „Čudo neviđeno’’ (1984, Centar film i Zeta film) reditelja Živka Nikolića, jubilarni, 40. naslov, obnovljen u okviru projekta A1 Kinoteka. Premijeri su prisustvovali brojni umetnici, saradnici na filmu, predstavnici kulturnog života i medija, koji su evocirali uspomene na stvaralaštvo Živka Nikolića i značaj njegovog opusa u istoriji jugoslovenskog i srpskog filma.

„Jugoslovenska kinoteka posvećena je tome da filmska baština ne ostane samo arhivsko sećanje, već da ponovo zaživi pred publikom - u izvornom obliku slike i tona, onako kako su je autori stvorili. ‚‚Čudo neviđeno’’ Živka Nikolića četrdeseti je film koji je digitalno restauriran u okviru projekta A1 Kinoteka, što potvrđuje trajnu misiju Kinoteke kao Državnog audiovizuelnog arhiva Srbije i njenu želju da kultna ostvarenja domaće kinematografije sačuva i ponovo oživi za nove generacije gledalaca. Na ovom putu našli smo ozbiljnog partnera, koji nas je podržao, kompaniju A1 Srbija’’, izjavio je v.d. direktora Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović.

1/8 Vidi galeriju Premijera digitalno restauriranog filma „Čudo neviđeno’’ Foto: A1 KINOTEKA, Marko Risovic

Zahvaljujući ovom projektu, restaurirani klasici iz bogatog fonda Kinoteke ponovo se prikazuju i domaćoj i međunarodnoj publici, kako na prestižnim festivalima i filmskim manifestacijama, tako i u kinotekama širom sveta.

„Veoma smo ponosni na našu saradnju sa prestižnom institucijom kakva je Jugoslovenska kinoteka. Ovaj projekat povezuje tehnologiju sa kulturom na najbolji mogući način – čuvajući zajedničko nasleđe za nove generacije. Ove godine smo takođe doneli magiju bioskopa na projekcije na otvorenom u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, sa više od 40.000 posetilaca do sada. Za nas u A1, to je još jedan način da pokažemo da tehnologija spaja ljude.’’, izjavila je Judit Albers, generalna direktorka A1 Srbija.

Film „Čudo neviđeno’’ režirao je Živko Nikolić, jedan od najvirtuoznijih filmskih vizionara našeg prostora – autor koji je spojio poetski realizam, humor i filozofsku dimenziju, čuvajući duh i narav našeg podneblja, a priču uzdigao na univerzalni nivo.

U filmu je okupljena izuzetna glumačka ekipa: Danilo Bata Stojković, Velimir Bata Živojinović, Dragan Nikolić, Petar Božović, Savina Geršak, Vesna Pećanac, Bogdan Diklić, Taško Načić i mnogi drugi legendarni umetnici koji su obeležili zlatno doba domaće kinematografije.

Radnja je smeštena u malom ribarskom mestu Dodoši na obali Skadarskog jezera, gde Živko Nikolić, u svom prepoznatljivom rediteljskom stilu, istražuje granicu između stvarnosti i mita, komedije i tragedije, idealizma i ljudske slabosti.

Digitalnu restauraciju filma sproveo je stručni tim Odeljenja za digitalnu restauraciju filmske građe Arhiva Jugoslovenske kinoteke, koji sistematski radi na očuvanju i digitalnoj obnovi filmskog nasleđa, u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

Projekat A1 Kinoteka, pokrenut je 2017. godine u saradnji Jugoslovenske kinoteke i A1 Srbija sa misijom da se najvredniji filmovi domaće kinematografije digitalno restauriraju i predstave novim generacijama u punom kvalitetu slike i tona.

Kroz projekat A1 Kinoteka obnovljeno 40 kultnih naslova, među kojima su ‚‚Maratonci trče počasni krug’’, ‚‚Ko to tamo peva’’, ‚‚Lepota poroka’’, ‚‚Petrijin venac’’, ‚‚Majstori, majstori’’, ‚‚Nacionalna klasa’’, ‚‚Specijalno vaspitanje’’, ‚‚Varljivo leto’’, ‚‚Balkanski špijun’’, ‚‚Davitelj protiv davitelja’’, ‚‚Sabirni centar’’, ‚‚Bal na vodi’’, ‚‚Virdžina’’, ‚‚Tajvanska kanasta’’, ‚‚Kada budem mrtav i beo’’ i mnoga druga ostvarenja koja čine temelje domaće filmske umetnosti.

Projekcije za građanstvo biće održane 7. novembra u sali ‚‚Makavejev’’ Jugoslovenske kinoteteke u Uzun Mirkovoj 1, od 18.00 i 20.30 časova, uz besplatan ulaz.

Za sve ljubitelje filma koji tada neće biti u mogućnosti da prisustvuju bioskopskim projekcijama, obezbeđen je prenos uživo na Facebook stranicama kompanije A1 Srbija i Jugoslovenske kinoteke, od 18.00 i 20.30 časova.

Bonus video: Ekipa filma "Toma" u Jugoslovenskoj kinoteci