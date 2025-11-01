Slušaj vest

Naš jedini nobelovac, Ivo Andrić, ostao je upamćen po mnogim svojim delima koja karakterišu književnost 20. veka, poput dela "Na Drini ćuprija", "Prokleta avlija", "Travnička hronika", "Ex Ponto", "Gospođica" i brojnih drugih.

Njegov ljubavni život decenijama je bio tajna, sve dok nije stupio u brak sa Milicom Babić, na koji je čekao trideset godina. Tokom života je želeo da bude što bliže Milici, ali znajući da je ta ljubav zabranjena, često je bežao što dalje i slao joj pisma. Javnosti nije poznato kada su se Ivo Andrić i Milica Babić tačno upoznali, ali se to najverovatnije desilo pre nego što je čuveni pisac i tadašnji ambasador u Berlinu dao njenom suprugu Nenadu Jovanoviću posao u ambasadi.

30 godina voleo udatu ženu

Milica i Nenad bili su poznati par u Beogradu, i njihov salon bio je vazda otvoren za pisce i umetnike. Kako se tadea govorilo Milica je bila neobična devojka, pomalo krutog držanja. Studirala je slikarstvo u Beču, a onda je postala vrstan kostimograf.

Supurga, Nenada Jovanovića, je poznavala iz rodne Tuzle, oboje su imali sličan put. Iz malog mesta otišli su u inostranstvo, a onda u Beograd. Često su se družili sa Andrićem, a kada je Ivo psotao ambasador bili su uz njega.

Nenad je bio ataše za štampu, a Milica domaćica na prijemima, s obzirom na to da je ambasador neoženjen. Nema dokaza da je ova veza bila išta više od platonske u tim danima. Andrić im je gotovo svakodnevno slao pisma i obraćao im se sa "Dragi prijatelji", a potpisivao ih je kao Mandarin, jer je to nadimak koji mu je Milica nadenula.

Udate žene

Beograd je pak brujao o Andrićevim izletima sa udatim ženama. Jedan takav je napravio skandal i potresao čaršiju 1925 godine, kada su iz masonske lože „Preporod” bili isključeni Ivo Andrić i Gustav Krklec. Krklec se na kraju razveo od supruge.

Kako su se spojili Milica i Ivo?

Nakon gotovo 20 godina poznanstva, 1957. Nenad je preminuo, a pisac više nije znao kako da krije svoju naklonost prema Milici. Godinu dana kasnije njih dvoje su se venčali, a Andrić je otkrio da je "Jelena, žena koje nema" - zapravo Milica.

Kada se 1961. godine pojavio na dodeli Nobelove nagrade, Milica ga je pratila u plavoj haljini s velikom crnom mašnom u kosi. Nažalost, ljubav je trajala kraće od čežnje i čekanja.

Zbog teškog oblika artritisa Milica je pila lekove koji su joj oslabili srce i ono ju je izdalo 1968. godine.

- Sada vidim – naša je sudbina da sagorimo. Uvijek sam tako osjećao svijet i sebe u njemu, iako nisam uvijek imao snage ni mogućnosti da toj istini pogledam u oči i da je mirno prihvatim. Sad, kad je sve dobro moje u jednom trenu izgorjelo, vidim jasno: sve što se na zemlji rađa i pod suncem živi ide tim putem. I tome ne treba tražiti razloga, smisla ni objašnjenja - napisao je tada Andrić.

Andrić se nakon Miličinog odlaska povukao se u sebe, izbegavao je društvene aktivnosti, a zdravlje mu je polako popuštalo. Preminuo je 1975, a njegova urna je položena u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, pored groba Milice Babić.

