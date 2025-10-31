Slušaj vest

Glumica Ljiljana Krstić 1995. godine dobila je veliko priznanje “Dobričin prsten”, a uprkos tome mnogi je danas ne pamte. Rođena je na današnji dan 1919. godine.

Osim što je bila prvakinja beogradske pozorišne scene, pretežno igrajući u “Ateljeu 212”, gledali smo je i kao Joku u “Đekni”, svekrvu u “Petrijinom vencu”, staricu u “Spasitelju” sa Denisom Kvejdom i drugima. Iako je dosta radila sa legendarnim Ljubom Tadićem, čak i on je svojevremeno izjavio da ne može da je definiše, a bila je toliko skromna da se nije ni predstavljala kao glumica.

U galeriji pogledajte fotografije glumice Ljiljane Krstić:

Ljiljana Krstić

U jednom od retkih intervjua to je i obrazložila:

– Ja sam glumica tamo, na sceni, izložena sam očima publike. Tamo se odvija moj život, koji može biti predmet interesovanja javnosti. Oduvek sam mislila da je to dovoljno. Da tu ljudi mogu da saznaju o meni sve što ih zanima, da sami stvore nekakav sud. Izvan scene nisam glumica. Izvan scene, mislila sam, svako interesovanje za mene je nepotrebno. Mnogo sam putovala i nikad, bilo u zemlji ili inostranstvu, dok bih popunjavala neki upitnik u hotelskim recepcijama nije se desilo da u rubrici “zanimanje” napišem da sam glumica. Umesto toga, redovno naznačim: “službenica”. Ali, ne što se stidim svog poziva, ne što mislim da je nedostojno biti u jednoj takvoj profesiji, nego, čini mi se, glumica je nepotrebno isuviše izložena – rekla je Ljiljana svojevremeno, prenosi Yugopapir.

Ljiljana Krstić je jedina naša glumica, a jedna od malobrojnih u svetu, koja u raskošnom buketu životnih uloga, ima ne samo pet već i petnaestak opojnih cvetova. Jednom rečju, Ljiljana Krstić je glumica veća od svoje slave. Razlog: urođena skromnost, preterana i antiglumačka, kao što priliči nesuđenoj pravnici iz porodice intelektualaca – otac dr Marko, filozof i pedagog, majka Desanka učiteljica. Ova knjiga na najlepši način uzdiže sjajnu umetnicu na zasluženi pijedestal. “Pravda je spora, ali…” nastavak i vrapci znaju - napisao je Dušan Mihailović predstavljajući Monografiju o Ljiljani Krstić.

Ljiljana Krstić i Ljuba Tadić u predstavi Ćin, Ćin Foto: Arhiva Ateljea 212

- Sa Ljiljom sam imala priliku da sarađujem u njenim već zrelim godinama u filmu "Ujed". Ona je bila različita od svega onoga kako ljudi zamišljaju glumice. Nije bila ni sujetna, a ni puna sebe. Za Ljilju mogu da kažem da je bila velika i fantastična glumica, a opet skromna u svojoj veličini - rekla je svojevremeno Gorica Popović za Kurir.

Šira publika Ljilju najviše pamti kao Joku u seriji "Đekna još nije umrla, a ka' će, ne znamo", koja je proslavila i splitsku glumicu Arijanu Čulinu.

Gorica Popović Foto: Nemanja Nikolić

- Ljiljanu sam upoznala još kao mlada devojka prilikom snimanja "Đekne". Mogu reći da sam imala sreće raditi i učiti od velikih glumaca, među kojima je bila i ona. Čini mi se da je to bilo vreme u kojem se više držalo do naše profesije, a i kriterijumi su bili puno viši. Prećutno je postojala neka hijerarhija i poštovanje. Ljiljana Krstić bila je istinska diva tog vremena, odmerena, profesionalna, glumica sa stavom, svesna onog što nosi u sebi. Meni kao tada pripadnici mlađe generacije delovala je na prvi pogled čak i strogo, hladno, međutim, budući da sam imala prilike provesti s njom duže vremena, pomalo sam otkrivala jednu toplu, vrlo jednostavnu osobu. Uostalom, zar nisu uglavnom svi veliki umetnici upravo takvi? Moćni i jednostavni u isto vreme - seća se Arijana.

Arijana Čulina, splitska glumica Foto: Nebojša Mandić

I prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu imala je samo divne reči za stariju koleginicu.

- Nije nimalo lako, ali je veoma, veoma važno, bolje reći neophodno, da se sećamo velikana umetnosti, posebno onih koji su pomerali granice. Velika glumica Ljiljana Krstić je obeležila svojim ulogama najznačajnijih 50 godina u razvoju našeg pozorišta, a pre svega u razvoju glumačkog izraza - kaže Stela.

Ona naglašava da je Ljiljana maestralno igrala klasike, isto tako, superiorno, kao i autore novih pravaca svetske dramaturgije, a posebno ističe predstavu "Ko se boji Virdžinije Vulf", koja je označila prekretnicu u pozorištu kod nas, ali i u svetu.

- Posedovala je snagu duha kojom je do tančina umela da pronikne u senzibilitet pisca i kreirala uloge s nečuvenom ubedljivošću, snagom i vrhunskom lepotom igre koja je plenila. Rekla bih, danas, da je Ljilja imala harizmatičnu jednostavnost, tj. ona je u svakom trenutku, da li na sceni ili u salonu, svemu davala besprekorno tačno značenje i - značaj i time nepogrešivo, neosetno, usmeravala svako događanje baš tamo gde treba da ide. Britkost, nenametljivost, otmena diskretna direktnost, umeće ekonomisanja energijom, a sve u službi probe - i na sceni i van nje - sećala se Ćetkovićeva.

Stela Ćetković, prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu Foto: Damir Dervišagić

Stela je imala sreće da prati kako njena koleginica stvara antologijsku predstavu "Sumrak", u kojoj je igrala Nehame.

- Možda je sazrelo vreme, budući da je bilo pokušaja i pre 15 godina, da se ustanovi nagrada za glumu "Ljiljana Krstić". Postoje snimci predstava, TV i filmska ostvarenja; mogli bi studenti glume i mladi glumci mnogo da uče od nje, bar mislim da bi bilo dobro - zaključila je Stela Ćetković.

Ljiljana Krstić preminula je 12. aprila 2001. godine i ostavila je veliki trag na pozorišnim daskama.

