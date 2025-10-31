Slušaj vest

Nedavno je startovala nova domaća serija "Izazov" koja je na male ekrane vratila Maju Mandžuku. Lepa glumica ovog puta našla se i u ulozi producenta, a sama je pisala i sinopsis.

"Izazov" kroz 24 epizode donosi priču o Sari, Beograđanki s njujorškom adresom, koju splet okolnosti vraća u rodni grad, gde je čekaju stari prijatelji i novi izazovi. O njenim američkim danima, novom profesionalnom iskustvu, porodici, ljubavi i deci govorila je Maja za portal Hello magazin neposredno nakon što je serija počela da se prikazuje.

Navikli smo da uz vaše ime stoji odrednica “glumica”, sada ste i “kreativni producent”. Šta je veći izazov za vas?

– U Beogradu sam diplomirala produkciju, u Americi sam završila glumu. Oba posla su moja ljubav i nisu mi strana. Znanje koje sam stekla na fakultetu, a nadogradila radeći u inostranstvu na sjajnim projektima, sada sam primenila u praksi.

Koja vam je prva asocijacija na reč – izazov?

– Iskušenja i odluke s kojima se svakodnevno suočavamo. Što se mene tiče, dozvoljeno je i pasti, ali važno je pokušati, važno je imati hrabrost da se uhvatiš ukoštac sa onim što ti dolazi u susret. Ljudi na iste izazove reaguju drugačije, ali u tome i jeste čar života.

Nema sumnje da je izazov bilo i povlačenje na vrhuncu popularnosti. Da li bi vaša glumačka karijera išla drugim putem da ste ostali u Beogradu?

Maja Mandžuka na koncertu Stjepana Hausera Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

– Sigurno bi. U to vreme stizale su mi fantastične ponude za nove projekte, što u Srbiji, što u okolnim državama. I dok sam bila u Americi, zvali su me za neke telenovele koje su se tek pojavile i bile veoma gledane, da ne govorim o finansijskoj strani priče. Ne mislim da sam pogrešila što sam sve to odbila. Meni je tamo život bio stvarno bajkovit.

Šta se onda desi pa kažete: Ovo mi više ne odgovara, vraćam se kući?

– Okolnosti. Nisam od onih koji imaju precizno utvrđen plan za narednih deset godina, kod mene se stvari odvijaju spontano. Tako se desio jedan projekat u Srbiji, drugi, stigla je korona, i ja sam ostala. I drago mi je što je tako. Generalno, u svetu su se stvari promenile i mnogi ljudi su odlučili da se vrate.

Osećate li pritisak okoline da se ostvarite kao majka?

– Nikada u životu nisam osetila takav pritisak, ni od roditelja, ni od prijatelja. Da sam htela, imala bih porodicu. Deca su nešto najlepše na svetu, ali znače i nastavak loze, a ja sam ponosna na svoj rodoslov. Ipak, veoma sam izbirljiva. Taj neko neko mora biti idealan da bih formirala porodicu. To se još nije desilo, što ne znači da se neće desiti sutra. Kao što ne znači da možda neću usvojiti dete. To mi je divno i humano.

Foto: ATA images

Vaša koleginica Katarina Radivojević svojevremeno je pričala o zamrzavanju jajnih ćelija.

– Majčinstvo je divna tema, o kojoj treba pričati. Mnogo je parova koji ne mogu da se ostvare kao roditelji, ali medicina danas čini čuda. Navijam da se rađa što više dece, za sve ima mesta na kugli zemaljskoj. Meni su, za sada, na prvom mestu moji sestrići.

Postoji mišljenje da Amerikaci nisu nisu kavaljeri kao Balkanci, ali da su pažljivi prema ženama. Kakvo je vaše mišljenje o tome?

- Moje iskustvo je podeljeno. Naši muškarci su šarmantniji i zanimljiviji za komunikaciju, s njima može satima da se sedi i priča, a Amerikanci su veći džentlmeni u odnosu prema ženama. I jasno stave do znanja šta žele. Kod njih je sve belo ili crno - nema sivog. To je meni tamo odgovaralo, prijala mi je pažnja, baš kao i namera koja je bila jasno iskazana. Zaista, malo je falilo da se udam tamo i ostanem u Americi.

