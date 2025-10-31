Slušaj vest

Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković obratio se danas na plenarnom zasedanju 43. Generalne konferencije UNESCO u Samarkandu, gde je istakao da Srbija ostaje snažno posvećena očuvanju kulturne baštine, razvoju obrazovanja i inovacija, kao i jačanju uloge UNESCO u promociji dijaloga, mira i međunarodne saradnje.

Pozdravljajući predstavnike gotovo 200 država, ministar je poručio da je u savremenom svetu, obeleženom brojnim izazovima i rastućim podelama, neophodno očuvati izvorne vrednosti UNESCO — multilateralizam, uzajamno poštovanje i „intelektualnu i moralnu solidarnost čovečanstva“.

Ministar kulture Nikola Selaković na 43. Generalnoj konferenciji UNESCO Foto: Ministarstvo Kulture

Selaković je naglasio da Srbija pridaje veliki značaj zaštiti sopstvene kulturne i verske baštine, posebno na Kosovu i Metohiji, gde su vekovne srpske svetinje izložene dugotrajnim pritiscima, napadima i pokušajima falsifikovanja istorijskog identiteta.

- Manastiri Visoki Dečani, Pećka patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška nisu samo duhovna i istorijska središta srpskog naroda — oni su deo svetske kulturne baštine. Nedopustivo je da su ovakva mesta i dalje pod bodljikavom žicom i vojnom zaštitom, umesto da budu prostori mira i molitve dostupni vernicima, ukazao je ministar, pozivajući međunarodnu zajednicu i UNESCO da nastave da pružaju zaštitu ovim spomenicima od univerzalnog značaja.

Ministar kulture Nikola Selaković na 43. Generalnoj konferenciji UNESCO Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar Selaković je istakao da Srbija neprestano ukazuje na tešku situaciju i opasnost sa kojom se suočava srpsko kulturno i versko nasleđe u našoj južnoj pokrajini Kosovu i Metohiji i precizirao da su „ovi živi svedoci nacionalnog identiteta i kulture sećanja Srba decenijama mete paljenja, uništavanja i skrnavljenja“, kao i da su neke od svetinja iz doba srednjeg veka — zadužbine i počivališta srpskih kraljeva i svetaca, žive bogomolje Srpske pravoslavne crkve — već 20 godina na Listi svetske baštine u opasnosti.

- One predstavljaju jezgro duhovnosti srpskog naroda i stub njegove istorije i identiteta. Neprihvatljivo je da su i dalje mete napada, okružene bodljikavom žicom i čuvane od strane pripadnika Kfora. Nedopustivi su pokušaji brisanja istorije, falsifikovanja činjenica i preimenovanja srpske baštine u ‘albansku’, ‘ilirsku’ i slično. Nedopustivo je da je kolevka Srpske pravoslavne crkve nedostupna njenom patrijarhu i većini vernika. Zato apelujemo na međunarodnu zajednicu i sve relevantne organizacije, pre svega na UNESCO, da doprinesu zaštiti i očuvanju srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, poručio je Selaković.

Ministar kulture Nikola Selaković na 43. Generalnoj konferenciji UNESCO Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je istakao da Srbija posvećeno ulaže u razvoj obrazovanja, unapređenje digitalnih kompetencija i ljudskog kapitala, naglasivši ulogu zemlje kao regionalnog lidera u razvoju veštačke inteligencije zasnovane na etičkim principima i poštovanju ljudskih prava.

Selaković je takođe podsetio da će Srbija 2027. godine biti domaćin specijalizovane izložbe EXPO, što predstavlja „veliku priliku za unapređenje kulturne saradnje, negovanje raznolikosti i promociju kreativnosti i inovacija na globalnom nivou“.

