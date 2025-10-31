Održana promocija knjige "Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping" na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga
U okviru 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga održana je promocija knjige "Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping", koju je objavila izdavačka kuća Informatika a. d.
Tom prilikom su se prisutnima obratili Živadin Jovanovic, bivši ministar inostranih poslova SR Jugoslavije, Žang Hong, potpredsednik China Publishing Group Co., Ltd., dugogodišnji dopisnik RTS-a iz Kine Milorad Denda, kao i Nataša Kostić, prevodilac i savetnik u Informatici.
- Od zaostale, siromašne zemlje, Kina je danas globalna ekonomska i politicka sila. Ova knjiga pokazuje kako su ti dometi ostvareni i može biti inspiracija za rad na sebi - rekao je Jovanović.
Žang Hong je sa druge strane naglasio značaj kulturne razmene između Srbije i Kine, opisujući odnose dve zemlje kao "čelicno prijateljstvo".
Knjiga je nastala na osnovu TV serijala koji je gledalo skoro 500 miliona ljudi i predstavlja prvi direktan prevod misli predsednika Kine na srpski jezik, pružajući uvid u kinesku filozofiju upravljanja i savremenu državnu strategiju.
