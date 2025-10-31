Promocija knjige Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga

U okviru 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga održana je promocija knjige "Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping", koju je objavila izdavačka kuća Informatika a. d.

Promocija knjige Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga Foto: Informatika

Tom prilikom su se prisutnima obratili Živadin Jovanovic, bivši ministar inostranih poslova SR Jugoslavije, Žang Hong, potpredsednik China Publishing Group Co., Ltd., dugogodišnji dopisnik RTS-a iz Kine Milorad Denda, kao i Nataša Kostić, prevodilac i savetnik u Informatici.

- Od zaostale, siromašne zemlje, Kina je danas globalna ekonomska i politicka sila. Ova knjiga pokazuje kako su ti dometi ostvareni i može biti inspiracija za rad na sebi - rekao je Jovanović.

Promocija knjige Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga Foto: Informatika

Žang Hong je sa druge strane naglasio značaj kulturne razmene između Srbije i Kine, opisujući odnose dve zemlje kao "čelicno prijateljstvo".

Knjiga je nastala na osnovu TV serijala koji je gledalo skoro 500 miliona ljudi i predstavlja prvi direktan prevod misli predsednika Kine na srpski jezik, pružajući uvid u kinesku filozofiju upravljanja i savremenu državnu strategiju.

