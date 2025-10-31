Slušaj vest

U okviru 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga održana je promocija knjige "Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping", koju je objavila izdavačka kuća Informatika a. d.

Promocija knjige Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga
Promocija knjige Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga Foto: Informatika

Tom prilikom su se prisutnima obratili Živadin Jovanovic, bivši ministar inostranih poslova SR Jugoslavije, Žang Hong, potpredsednik China Publishing Group Co., Ltd., dugogodišnji dopisnik RTS-a iz Kine Milorad Denda, kao i Nataša Kostić, prevodilac i savetnik u Informatici.

- Od zaostale, siromašne zemlje, Kina je danas globalna ekonomska i politicka sila. Ova knjiga pokazuje kako su ti dometi ostvareni i može biti inspiracija za rad na sebi - rekao je Jovanović.

Promocija knjige Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga
Promocija knjige Tradicija i vlast - kako govori Si Đinping na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga Foto: Informatika

Žang Hong je sa druge strane naglasio značaj kulturne razmene između Srbije i Kine, opisujući odnose dve zemlje kao "čelicno prijateljstvo". 

Knjiga je nastala na osnovu TV serijala koji je gledalo skoro 500 miliona ljudi i predstavlja prvi direktan prevod misli predsednika Kine na srpski jezik, pružajući uvid u kinesku filozofiju upravljanja i savremenu državnu strategiju.

Ne propustiteKulturaAutorka bestselera "Mala knjižara na obali", "Božićna knjižara" i "Prolećna oluja" za Kurir prenosi utiske sa Sajma knjiga u Beogradu
Dženi Kolgan u hotelu Moskva u Beogradu
KulturaEkipa filma "Hajduk u Beogradu" stiže na Sajam knjiga: Evo kada stižu i šta se tamo dešava
Hajduk 4 foto NEMANJA MIŠČEVIĆ.jpg
KulturaNa Sajmu knjiga potražite nove priče iz istorije Momčila Petrovića, kao i putopise Pištala i poeziju Matije Bećkovića
Sajam knjiga
KulturaNovo izdanje knjige Milivoja Pavlovića na Sajmu knjiga: Četiri ugledne nagrade za delo "Deset portreta i deset razgovora"
Milivoje Pavlović

Pogledajte video: Drugi mini sajam knjiga na Palilujskoj pijaci

Sutra počinje drugi mini sajam knjiga na Palilulskoj pijaci Izvor: Kurir televizija