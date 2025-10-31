Beogradski sajam knjiga: Slavica Minić Catić promovisala knjigu "Usana dah"
Poetesa i spisateljica Slavica Minić Catić iz Kragujevca izdala je tri zbirke pesama - Dodiri beskraja, Šapat duša i Usana dah, a treću Usana dah promovisala je ovih dana na Sajmu knjiga u Beogradu.
Prvu je izdala pod pokroviteljstvom Udruženja pisaca Kragujevac čiji je član, a drugu i treću joj je objavila izdavačka kuća ARTE iz Beograda. Knjiga koja je izasla početkom ove godine "Usana dah" upravo je predstavljena na Sajmu kniiga. Bio je to izuteno srdačan susret čitalaca sa piscem. Promocije su joj, kako kaže, sa prodajno humanitarnim karakterom jer deo novca uvek odvoji da uplati za lečenje nekom detetu.
-Moje malo ili ti mikro, u zbiru znači puno -kaže Slavica koja je promocije svojih dela pravila širom Srbije, ali i u rodnom Stokholmu, Trebinju, Gackom, Budimpešti , Beču, Parizu.. Za svoj rad je višestruko nagrađivana.
O njenoj knjizi Usana dah ljubitelji poezije kažu:
-Ova pesnikinja je žena sa dušom deteta koju može da rastuži i razneži najlepši ljudski gest dobrote i uveseli cvet.
Slavica Catić, rodena Minić rođena je u Stokholmu. Prvih pet godina živela je u rodnom mestu. Nakon toga osnovnu i srednju školu kulturološkog smera, zanimanje knjižničar -bibliotekar, završava u Bačkoj Palanci iz koje u 21. godini odlazi za Kragujevac. Godine 1987. upisuje Pravni fakultet u Kragujevcu i završava prvi stepen prava, društveno-ekonomski smer, VI stepen i od tada ona živi u Kragujevcu. Majka dvoje dece: sina Alekse i ćerke Isidore. Piše pretežno ljubavnu poeziju.