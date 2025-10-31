Slušaj vest

Poetesa i spisateljica Slavica Minić Catić iz Kragujevca izdala je tri zbirke pesama - Dodiri beskraja, Šapat duša i Usana dah, a treću Usana dah promovisala je ovih dana na Sajmu knjiga u Beogradu.

Prvu je izdala pod pokroviteljstvom Udruženja pisaca Kragujevac čiji je član, a drugu i treću joj je objavila izdavačka kuća ARTE iz Beograda. Knjiga koja je izasla početkom ove godine "Usana dah" upravo je predstavljena na Sajmu kniiga. Bio je to izuteno srdačan susret čitalaca sa piscem. Promocije su joj, kako kaže, sa prodajno humanitarnim karakterom jer deo novca uvek odvoji da uplati za lečenje nekom detetu.

Foto: Privatna arhiva

-Moje malo ili ti mikro, u zbiru znači puno -kaže Slavica koja je promocije svojih dela pravila širom Srbije, ali i u rodnom Stokholmu, Trebinju, Gackom, Budimpešti , Beču, Parizu.. Za svoj rad je višestruko nagrađivana.

Foto: Privatna arhiva

O njenoj knjizi Usana dah ljubitelji poezije kažu:

Foto: Privatna arhiva

-Ova pesnikinja je žena sa dušom deteta koju može da rastuži i razneži najlepši ljudski gest dobrote i uveseli cvet.