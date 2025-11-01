Slušaj vest

Na Beogradskom sajmu knjiga danas je sve na trenutak stalo. Posetioci u Hali 1 zaustavili su se i ćutke odali poštu nastradalima u Novom Sadu tokom 16 minuta tišine ispred štanda Vukotić media, uz upaljene sveće.

Foto: Promo



Ovaj dirljivi čin privukao je pažnju brojnih posetilaca, stvarajući snažnu atmosferu zajedništva i poštovanja. Sajam je na nekoliko trenutaka utihnuo, pretvarajući se u prostor sećanja i tihe solidarnosti. 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga traje do nedelje, 2. novembra. Radno vreme je svakoga dana od 10 do 20 časova.

U subotu 1. novembra, kao što su i najavili organizatori, svaki posetilac koji donese dve knjige moći će da besplatno poseti Sajam knjiga i Sajam obrazovanja, koji se održavaju u isto vreme. Knjige koje budu ovom akcijom prikupljene, Beogradski sajam će donirati bibliotekama u ruralnim područjima Srbije.

Foto: Promo



Beogradski sajam, kao društveno odgovorna kompanija u svojoj tradiciji dugoj 88 godina, bio je i ostaje posvećen negovanju kulture sećanja i humanosti, uz uverenje da zajedništvo i odgovornost predstavljaju najbolji način da čuvamo uspomenu na one koji nisu više sa nama. Odluka da, deo prihoda od prodatih ulaznica doniramo porodicama nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, pijetet je njihovim najbližima na godišnjicu tragičnog događaja, naveli su svom jučerašnjem saopštenju za medije.

Foto: Promo



Uprava Sajma sa punim razumevanjem gleda na svaki iskren čin saučešća, ali istovremeno izražava sumnju u iskrenost i prave namere onih koji su najavili zatvaranje svojih štandova. Postavljamo logično pitanje medijima i izdavačima, koji su objavili da neće raditi u subotu 1. novembra: Da li će ti izdavači pijetet prema žrtvama iskazati i time što tog dana neće otvarati svoje privatne knjižare, prodajne objekte i internet sajtove, gde takođe očekuju ostvarivanje profita?

