Na Sajmu knjiga 16 minuta tišine: Sve stalo, upaljene i sveće
Na Beogradskom sajmu knjiga danas je sve na trenutak stalo. Posetioci u Hali 1 zaustavili su se i ćutke odali poštu nastradalima u Novom Sadu tokom 16 minuta tišine ispred štanda Vukotić media, uz upaljene sveće.
Ovaj dirljivi čin privukao je pažnju brojnih posetilaca, stvarajući snažnu atmosferu zajedništva i poštovanja. Sajam je na nekoliko trenutaka utihnuo, pretvarajući se u prostor sećanja i tihe solidarnosti. 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga traje do nedelje, 2. novembra. Radno vreme je svakoga dana od 10 do 20 časova.
U subotu 1. novembra, kao što su i najavili organizatori, svaki posetilac koji donese dve knjige moći će da besplatno poseti Sajam knjiga i Sajam obrazovanja, koji se održavaju u isto vreme. Knjige koje budu ovom akcijom prikupljene, Beogradski sajam će donirati bibliotekama u ruralnim područjima Srbije.
Beogradski sajam, kao društveno odgovorna kompanija u svojoj tradiciji dugoj 88 godina, bio je i ostaje posvećen negovanju kulture sećanja i humanosti, uz uverenje da zajedništvo i odgovornost predstavljaju najbolji način da čuvamo uspomenu na one koji nisu više sa nama. Odluka da, deo prihoda od prodatih ulaznica doniramo porodicama nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, pijetet je njihovim najbližima na godišnjicu tragičnog događaja, naveli su svom jučerašnjem saopštenju za medije.
Uprava Sajma sa punim razumevanjem gleda na svaki iskren čin saučešća, ali istovremeno izražava sumnju u iskrenost i prave namere onih koji su najavili zatvaranje svojih štandova. Postavljamo logično pitanje medijima i izdavačima, koji su objavili da neće raditi u subotu 1. novembra: Da li će ti izdavači pijetet prema žrtvama iskazati i time što tog dana neće otvarati svoje privatne knjižare, prodajne objekte i internet sajtove, gde takođe očekuju ostvarivanje profita?
Video: Sajam knjiga redovi