Zatvoreno i pozorište u Zaječaru: Problemi nisu od juče, u njihovo rešavanje se krenulo pre više godina
Narodno pozorište Timočke Krajine zatvorilo je 31. oktobra svoja vrata za posetioce. Odlukom Sektora za vanredne situacije MUP Srbije, odnosno Odseka za zaštitu od požara i eksplozija u Zaječaru, zabranjena im je upotreba sale u teatru "Zoran Radmilović" u ulici Timočke bune 16. Slična sudbina zadesila je nedavno i Narodno pozorište u Beogradu. Razlog za zabranu su, laički rečeno, nedostaci u sistemu protivpožarne zaštite zbog kojih se objekat smatra nebezbednim za upotrebu. S obzirom na to da ti problemi nisu od juče, u njihovo rešavanje se krenulo pre više godina. Ali zbog visoke cene projekta dosad je sistem za protivpožarnu zaštitu samo delimično izveden.
- O novonastaloj situaciji u teatru obavestićemo našeg osnivača, Grad Zaječar, ali i Ministarstvo za kulturu, pa se nadamo što skorijem iznalaženju načina za prevazilaženje ovog problema. Dotad ćemo za rad pozorišta koristiti našu malu scenu u Centru za kulturu u Kotlujevcu. Nadamo se da ćemo se u narednoj 2026. godini, kada obeležavamo osam decenija postojanja zaječarskog pozorišta, jedinog profesionalnog teatra na istoku Srbije, sresti u bezbednoj i renoviranoj zgradi, što vi, ali i zaposleni i svi prijatelji i saradnici našeg teatra, svakako zaslužuju - navode u saopštenju.