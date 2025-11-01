Slušaj vest

Narodno pozorište Timočke Krajine zatvorilo je 31. oktobra svoja vrata za posetioce. Odlukom Sektora za vanredne situacije MUP Srbije, odnosno Odseka za zaštitu od požara i eksplozija u Zaječaru, zabranjena im je upotreba sale u teatru "Zoran Radmilović" u ulici Timočke bune 16. Slična sudbina zadesila je nedavno i Narodno pozorište u Beogradu. Razlog za zabranu su, laički rečeno, nedostaci u sistemu protivpožarne zaštite zbog kojih se objekat smatra nebezbednim za upotrebu. S obzirom na to da ti problemi nisu od juče, u njihovo rešavanje se krenulo pre više godina. Ali zbog visoke cene projekta dosad je sistem za protivpožarnu zaštitu samo delimično izveden.

predstava-za-nas-pocinje-zivot-foto-zajecarsko-pozoriste-4.jpg
Foto: Pozorište Zoran Radmilović


- O novonastaloj situaciji u teatru obavestićemo našeg osnivača, Grad Zaječar, ali i Ministarstvo za kulturu, pa se nadamo što skorijem iznalaženju načina za prevazilaženje ovog problema. Dotad ćemo za rad pozorišta koristiti našu malu scenu u Centru za kulturu u Kotlujevcu. Nadamo se da ćemo se u narednoj 2026. godini, kada obeležavamo osam decenija postojanja zaječarskog pozorišta, jedinog profesionalnog teatra na istoku Srbije, sresti u bezbednoj i renoviranoj zgradi, što vi, ali i zaposleni i svi prijatelji i saradnici našeg teatra, svakako zaslužuju - navode u saopštenju.

