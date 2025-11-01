Narodno pozorište Timočke Krajine zatvorilo je 31. oktobra svoja vrata za posetioce. Odlukom Sektora za vanredne situacije MUP Srbije, odnosno Odseka za zaštitu od požara i eksplozija u Zaječaru, zabranjena im je upotreba sale u teatru "Zoran Radmilović" u ulici Timočke bune 16. Slična sudbina zadesila je nedavno i Narodno pozorište u Beogradu. Razlog za zabranu su, laički rečeno, nedostaci u sistemu protivpožarne zaštite zbog kojih se objekat smatra nebezbednim za upotrebu. S obzirom na to da ti problemi nisu od juče, u njihovo rešavanje se krenulo pre više godina. Ali zbog visoke cene projekta dosad je sistem za protivpožarnu zaštitu samo delimično izveden.