Slušaj vest

Radio-televizija Srbije predstavlja novu dramsku seriju "Tvrđava" – snažnu, emotivnu priču o porodici, ljubavi i moralnim izborima u vremenu velikih promena. Prva epizoda na programu je u petak, 14. novembra u 20 časova, a potom serija nastavlja redovno emitovanje svake subote i nedelje na našem Prvom programu.

Foto: aleksandarletic@yahoo.com/Photo Aleksandar Letic



Smeštena u turbulentne devedesete godine, serija prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine „Tvrđava“ govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne.



Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović. Uz njih, u "Tvrđavi" ćemo gledati i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Jovu Maksića, Miodraga Radonjića, Nikolinu Friganović, Slavišu Ćurovića, Slađanu Zrnić, Nebojšu Dugalića, Predraga Mikija Manojlovića i mnoge druge...

Darija Vučko Foto: aleksandarletic@yahoo.com/Photo Aleksandar Letic



Kreator serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Režiju potpisuje autor "Banjalučke trilogije", Saša Hajduković.

Iako je radnja smeštena u istorijski kontekst kraja jedne epohe, emocije i teme koje serija donosi – vera, nada, porodične veze i traganje za dobrom – čine je univerzalnom i aktuelnom i danas.

Serija Tvrđava se snimala u Nikšiću i Beogradu

1/8 Vidi galeriju Serija Tvrđava Foto: Aleksandar Letić, Antonio Ahel / Ata Images



"Tvrđava" nas podseća da je, u vremenima neizvesnosti i tame, najčvršća tvrđava upravo porodica.