Slušaj vest

Serija "Senke prošlosti" je hit hrvatskog RTL, a veliko pojačanje ove priče je Džek Dimič, rođen u Kozarskoj Dubici s imenom Željko Dimić. Nakon što je tri puta odbijen na FDU u Beogradu, rat ga je preko Mađarske i Češke odveo u Švedsku. Posle osam meseci gostoprimstva na severu Evrope, vraća se u Prag, odakle kao "Holanđanin" odlazi u Ameriku. Na Institut "Li Strasberg" primljen je na klasu Majkla Margote, a sve ostalo je istorija.

Foto: Promo



- U Zagrebu sam proveo mladost, bežao na koncerte Azre, "prljavaca" (Prljavo kazalište), Haustora. Dosta sam radio u regiji tokom poslednje tri. Prvi put radim u Hrvatskoj, ne računajući gostovanje u HNK. Oduševljen sam i kako me je ekipa prihvatila, ali i njihovom profesionalnošću. Bilo mi je veoma lako da se uklopim. Kao glumcu mi je zadovoljstvo da gostujem u ovakvoj seriji - ističe Dimič.

U drugoj sezoni "Senki prošlosti" igraće lekara Andriju Severa, koji će doneti dozu drame, ali i brojnih emocija.

- Andrija je zaljubljen u jednu divnu damu u ovoj seriji, ali ne smem reći kako se zove, prepuštam publici da to otkrije. Ljudi koji me poznaju kažu da sam emotivan čovek. Eto, Andrija Sever je zaista emotivan karakter i potrudio sam se da mu dam svoj maksimum iznutra, svoju dušu ovom krasnom liku - otkrio je umetnik s holivudskom adresom.

Foto: Promo

Atmosfera na snimanju, kako kaže, bila je sjajna i motivišuća, a podrške kolega nije nedostajalo.

- Ne mogu da izdvojim nijednu stvar koja se dogodila a da je meni otežala posao. Sve što se događa je vetar u leđa meni i mom liku. Što je najvažnije od svega, vidim da ovi ljudi vole svoj posao. Zbližio sam se sa svima kroz svoj lik... Marina Fernandez, koja igra Olgu, maestralna je, tako je lako s njom raditi i sarađivati. Izdvajam i Jasmina Mekića, koji igra Šimuna, baš smo se zbližili i kao ljudi, i kao glumci, kolege i prijatelji - zaključuje Džek Dimič.

Foto: Promo