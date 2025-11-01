Slušaj vest

Serija "Senke prošlosti" je hit hrvatskog RTL, a veliko pojačanje ove priče je Džek Dimič, rođen u Kozarskoj Dubici s imenom Željko Dimić. Nakon što je tri puta odbijen na FDU u Beogradu, rat ga je preko Mađarske i Češke odveo u Švedsku. Posle osam meseci gostoprimstva na severu Evrope, vraća se u Prag, odakle kao "Holanđanin" odlazi u Ameriku. Na Institut "Li Strasberg" primljen je na klasu Majkla Margote, a sve ostalo je istorija.

SP - Andrija Sever_3.jpg
Foto: Promo


- U Zagrebu sam proveo mladost, bežao na koncerte Azre, "prljavaca" (Prljavo kazalište), Haustora. Dosta sam radio u regiji tokom poslednje tri. Prvi put radim u Hrvatskoj, ne računajući gostovanje u HNK. Oduševljen sam i kako me je ekipa prihvatila, ali i njihovom profesionalnošću. Bilo mi je veoma lako da se uklopim. Kao glumcu mi je zadovoljstvo da gostujem u ovakvoj seriji - ističe Dimič.

U drugoj sezoni "Senki prošlosti" igraće lekara Andriju Severa, koji će doneti dozu drame, ali i brojnih emocija.

- Andrija je zaljubljen u jednu divnu damu u ovoj seriji, ali ne smem reći kako se zove, prepuštam publici da to otkrije. Ljudi koji me poznaju kažu da sam emotivan čovek. Eto, Andrija Sever je zaista emotivan karakter i potrudio sam se da mu dam svoj maksimum iznutra, svoju dušu ovom krasnom liku - otkrio je umetnik s holivudskom adresom.

SP - Andrija Sever_5.jpg
Foto: Promo

Atmosfera na snimanju, kako kaže, bila je sjajna i motivišuća, a podrške kolega nije nedostajalo.

- Ne mogu da izdvojim nijednu stvar koja se dogodila a da je meni otežala posao. Sve što se događa je vetar u leđa meni i mom liku. Što je najvažnije od svega, vidim da ovi ljudi vole svoj posao. Zbližio sam se sa svima kroz svoj lik... Marina Fernandez, koja igra Olgu, maestralna je, tako je lako s njom raditi i sarađivati. Izdvajam i Jasmina Mekića, koji igra Šimuna, baš smo se zbližili i kao ljudi, i kao glumci, kolege i prijatelji - zaključuje Džek Dimič.

SP - Andrija Sever.jpg
Foto: Promo

Seriju možete pratiti i u Srbiji preko platforme Vojo.

Ne propustiteKulturaBio sam konobar i radio na građevini, a danas živim svoj američki san: Džek Dimić gostuje u Beogradu sa svojom hit predstavom
Zeljko Dimic 1 foto Ata images.jpg
Pop kulturaŽELJKO DIMIĆ TRENUTNO NAJTRAŽENIJI SRBIN U AMERICI: Kako sam sa građevine stigao do Holivuda!
dragana-udovicic3.jpg
KulturaDžek Dimić za Kurir: Treba podsetiti svet da pripadamo narodu koji je iznedrio velikane od Tesle preko Pupina do Andrića!
whatsapp-image-20240820-at-10.07.14-am.jpg
Pop kulturaNIKOLA TESLA JE IMAO JEDNU VELIKU LJUBAV: Rusi u novom filmu otkrivaju ko je bila ta žena, a naučnika igra jedan Srbin
222.jpg