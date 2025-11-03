Slušaj vest

Naš čuveni književnik Ivo Andrić prvi put je došao u Beograd 1919. godine. Tokom života stanovao je na više adresa, ali je njegov stan na današnjem Andrićevom vencu postao spomen-muzej i jedno od najznačajnijih mesta sećanja na velikog pisca.

Živu uspomenu na Andrića čuva njegov prvi komšija sa Andrićevog venca 8, slikar Dimitrije Diško Marić.

Ivo Andrić i Predrag Tasovac bili su prijatelji Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Njegovo sećanje uvršteno je u knjigu "Ko je bio Ivo Andrić – sećanja savremenika". U njoj su sabrana autentična svedočanstva školskih drugova, prijatelja, pisaca, diplomata, komšija i poznanika našeg nobelovca.

Marić i njegova supruga, glumica Nevenka Urbanova, bili su u prijateljskim odnosima sa Andrićem i njegovom suprugom Milicom.

Foto: Muzej grada Beograda

- Mi smo bili susedi koji nisu razmenjivali specijalitete, ali ipak su nama stizale urmašice, a Nevenka je Andriću spremala ono što je najviše voleo - šaminjone sa puterom i peršunom. Nismo imali televizor i često su nas zvali da gledamo zajedno - sećao se Marić.

Diško je dao i posebne detalje o načinu života iza zidova Andrićevog stana.

Foto: Muzej grada Beograda

- On, koji je živeo kao stepski vuk Hermana Hesea, osetio je blagodeti porodične topline i porodičnog života. Tri žene su brinule o njemu: Milica, baka Zorka, divna mama Miličina i Milka, služavka koja im je bila vrlo privržena. Ona je dugo bila kod njih. Kasnije je došla Matija. Bilo je to u vreme kada je Andrić ostao sam. To je već druga priča. Kada je počelo uređivanje stana, Milica, kao kostimograf koji voli ozbiljne boje – ljubičasto, sivo, htela je tako nešto, pošto imaju stilski nameštaj koji zahteva izvesnu ozbiljnost, htela je tu ozbiljnost da sprovede do kraja. Pozvala je Nevenku, koja je Milici predložila – što se Andriću dopalo i on je to podržao - malo svetlije tonove. Da ne budu sive zavese, da ne bude sivo i belo već da bude boja kajsije, tako neki blago rumeni tonovi.

Foto: Votava / brandstaetter images / Profimedia

Od izvora dva putića

Dimitrije Marić otkrio je da je naš nobelovac voleo da uživa uz televizijski program, te da je izuzetno poštovao glumca Miodraga Petrovića Čkalju, ali i kako ga je pesma pevačice Lepe Lukić navela da ispriča jednu mudrost.

Ivo Andrić je voleo da gleda Miodraga Petrovića Čkalju Foto: Printscreen

- Mi nismo u to vreme imali televizor i oni su nas zvali da pogledamo po neku seriju (tada smo otkrili da Andrić voli da gleda Čkalju, to su bili njegovi trenuci opuštanja). Andrić je bio čovek dubokog sadržaja i u običnom razgovoru vi čujete njegove mudrosti ili neki komentar koje je on saopštavao na poseban način. Na televiziji muzički intermeco, peva Lepava Lukić "Od izvora dva putića vode na dve strane", a Andrić kaže: "Vidite, uvek postoje najmanje dva puta, čovek ima izbor, nemojte da se žalimo na sudbinu, neki put možemo i sami da biramo."

Ivo Andrić je voleo da sluša Lepu Lukić Foto: Nemanja Nikolić

Lepa nije imala sreću da ga upozna

Autor čuvene pesme Lepe Lukić "Od izvora dva putića" je Petar Tanasijević, čiji je najveći hit "Jutros mi je ruža procvetala".

- "Od izvora dva putića" je jedina pesma koja je mene izabrala. Sve ostale sam ja birala. Znam da sam bila omiljena pevačica Andrića, jer su o tome pisale novine. Nisam imala sreću da ga upoznam. Ali negde je ostalo zapisano da je jako voleo moju pesmu "Vremena su prošla stara". Svidela mu se, rekao je, "melodija, ali i tekst". Rado bih Andriću, da je to od mene tražio, otpevala ovu, a i sve druge pesme. Lepo je kad znate da vas je voleo jedan takav velikan - istakla je svojevremeno Lepa Lukić.

(Kurir.rs/ Srbijadanas)

