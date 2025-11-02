Slušaj vest

Slobodna zona biće održana od 5. do 10. novembra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Festival otvara vrata pričama o ženskoj snazi i prijateljstvu, muškim ambicijama i porodičnim vrednostima. Od života bake u Tajlandu do balerina iz holandskog Kraljevskog baleta, gledaoci će moći da zavire u čekaonice francuskog zatvora, teretane američkih bildera i spavaće sobe Đakoma Kazanove i modernih Norvežana. Na programu je ukupno 37 filmova iz 20 zemalja.

Zvezde francuskog glumišta Izabel Iper (72) i Afsija Erzi (38) tumače glavne uloge u melodrami "Poseta" Patrisje Mazui. One su Alma i Mina, žene koje se sreću u čekaonici zatvora, gde redovno posećuju svoje muževe. Alma je buržujka koja živi sama u ogromnoj kući, a Mina je samohrana majka u programu socijalnog stanovanja.



- Nikada nisam napravila ovako napet, psihološki i ženstven film - priznaje rediteljka Patrisja Mazui, koja je ponovo radila sa Izabel Iper posle 25 godina i filma "King's Daughters".

Izabel Iper Foto: Printscreen/Youtube



Dve junakinje, Olga i Irma, u središtu su holandske melodrame "Deo mog srca" Dane Nehuštan. Delimično inspirisana istinitom tragičnom pričom o jednoj balerini iz sedamdesetih godina prošlog veka, rediteljka je snimila film o vanvremenskom talentu i bezuslovnom prijateljstvu. To je mračna bajka o najboljim učenicama srednje baletske škole koje postaju članice prestižnog Kraljevskog baleta. Irma je vredna, uporna i samodisciplinovana, a Olga je prirodan talenat sa urođenom harizmom, što joj, uprkos nonšalantnijem odnosu prema treninzima i samodestruktivnoj crti, donosi slavu. Međutim, Olga će uskoro otkriti tamnu stranu svog talenta. Primorana da posmatra svoju najbolju prijateljicu kako podleže pritisku treninga i nastupa, prepuštajući se noćnom životu, Irma se pita kako da joj pomogne...

- Klasični balet je disciplina savršenstva spolja. Ja sam htela da proniknem u ono što se dešava iznutra - izjavila je rediteljka. Za razliku od većine filmova o baletu, poput "Crnog labuda", ovde su glavne glumice profesionalne balerine, što filmu daje dodatnu draž i uverljivost.

Foto: Bert Pot



Kad je film "Žeđ za slavom" premijerno prikazan na Sandens festivalu januara 2023, Džonatan Mejdžors je bio na vrhuncu karijere. Uloga ambicioznog i mentalno nestabilnog bodi-bildera u nezavisnom ostvarenju delovala je kao stvorena za Oskara. A onda se sve srušilo.

U martu 2023. Mejdžors je uhapšen zbog navodnog porodičnog nasilja nad tadašnjom devojkom Grejs Džabari. Devet meseci kasnije porota ga je proglasila krivim za napad i kršenje zakona o uznemiravanju. U aprilu 2024. osuđen je na godinu dana obaveznog savetovanja. U međuvremenu je prikazivanje "Žeđi za slavom" obustavljeno, "Marvel" ga je otpustio, glumačke ponude su presušile i Mejdžors se našao u čistilištu Holivuda.

Foto: Promo



Sada je ponovo na prekretnici karijere, na putu iskupljenja. "Žeđ za slavom" je skinut s crne liste, pa će i posetioci Slobodne zone imati prilike da vide ovu priču.

- Kad se osvrnem na taj film, na trenutke u kojima Kilijan pokušava da se poveže s drugima, sada ih vidim u visokoj rezoluciji - jer sam i sam u svom životu spoznao koliko je ta potreba stvarna i apsolutno neophodna - kaže Mejdžors.