Ljubitelji napete serije "Crna svadba" večeras će uživati u dvostrukoj dozi uzbuđenja – treća i četvrta epizoda biće emitovane večeras na Superstar kanalu, i to od 20 i od 21 sat.

Zlatan zamenio Igora Benčinu Foto: Firefly Production

Nakon što su prve dve epizode izazvale veliku pažnju publike i pokrenule brojne teorije o tome šta se zapravo krije iza zagonetnih događaja, večerašnje epizode donose nova otkrića, napetost i šokantne preokrete.

Misterija porekla zla - ko zapravo vlada mrakom?

Treća epizoda produbljuje pitanje koje proganja publiku još od početka sezone – odakle potiče zlo koje menja oblike i da li je ono deo čoveka, ili sila koja ga iskušava. Dok napetost raste, likovi su suočeni sa iskušenjima koja razotkrivaju granice njihove vere, straha i moći oproštaja. U centru priče nalazi se simbolika borbe između nauke, religije i praznoverja, a serija kroz vizuelno upečatljive scene postavlja pitanje: da li je tama spolja – ili u nama samima?

Šta će biti dalje?

Nataša i otac Jovan napreduju u svojoj potrazi za istinom, ali nailaze na otpor unutar same crkve. Starešina Ilarion smatra da nisu spremni da se suoče sa mračnom stranom koja preti da proguta sve oko njih.

Dok se granice između stvarnog i natprirodnog brišu, svaka odluka postaje borba između razuma i vere. Ono što se činilo kao potraga za odgovorima sada postaje lična ispovest i iskušenje. Napetost raste, a gledaoci će otkriti da svaka sumnja ima svoju cenu – ponekad i smrtnu.

Serija, koja je već postala najgledaniji domaći triler godine, donosi novu epizodu punu emocija, tajni i vizuelnog intenziteta po kojem je „Crna svadba“ prepoznatljiva.

Jedno od najuspešnijih domaćih televizijskih ostvarenja, donose nam TS Media i produkcijska kuća Firefly, a njeno novo poglavlje otkriva još dublje tajne i opasnosti koje vrebaju iz senke.

Režiju druge sezone potpisuje Nemanja Ćipranić, autor scenarija je Aleksandar Radivojević, dok glumačku postavu čine Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović i mnogi drugi.