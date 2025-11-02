Slušaj vest



Glumica Tamara Krcunović poslednjih godina ostvaruje velike uspehe u domaćim i regionalnim projektima, a uskoro ćemo moći da je gledamo i u novoj seriji "Ljuljaj me nežno" u produkciji Telekoma Srbija i Radio-televizije Crne Gore. Proteklog vikenda ekipa TV Ekrana družila se s njom u Porto Montenegru u Tivtu, gde je bila nominovana za najbolju glavnu žensku ulogu za film "Radnička klasa ide u pakao" reditelja Mladena Đorđevića, za nagradu AFA - Adriatic Film & TV Awards, što je neki regionalni Oskar.

Da li nagrade hrane sujetu glumca?

- Zavisi koje nagrade. Nominacija za AFA nagradu mi znači jer za nju glasa više od 500 ljudi. Nije to isti slučaj kad pobednika bira žiri od tri člana, pa ćeš je dobiti ako si član nekog lobija ili simpatičan si žiriju. Kad si neko ko ima svoj stav i mišljenje, teže ćeš proći u životu. Uspeh je i sama nominacija jer za tebe glasa 500 ljudi koje i ne poznaješ. Za ovu ulogu u "Radničkoj klasi" pomislila sam da je nisam dobro odigrala. Meni je značajno da mi kažu da sam na pravom putu. Ne znači to ni da sam bolja ili gora od drugih, već da uloga ima smisla.

Kakva je bila saradnja s Mladenom Đorđevićem?

- Obožavam njegove filmove. Nisam verovala kad me je zvao na kasting da me vidi kao deo svoje estetike. Sebe sam uvek videla tu. Svetlanu sam dobila na kastingu.

Planirana je za nju prvo jedna druga glumica. Da li ste imali dovoljno vremena da se spremite za samo snimanje?

- Imala sam više nego dovoljno vremena i dva meseca za pripreme.

Pored pozorišta, postali ste producent na televiziji. Kako biste nam približili seriju "Ljuljaj me nežno"?

- Nakon što sam producirala predstave i bila kreator pozorišnih projekata koje radim, nekako je bilo prirodno da promenim medij. Tema koju sam želela da radim bila je prikladna za ovu seriju, čiji sam i kreator. Pisala sam scenario, ali i birala autorsku i glumačku ekipu zajedno sa rediteljem i kreatorom Neviom Marasovićem. Puno sam naučila.

Koja je tema serija?

- Htela sam da radim dramediju (romantičnu komediju), da žene budu glavne uloge i da govorimo o sazrevanju jedne od njih, koja je u srednjim godinama i nije imala vremena da se bavi sobom.

Videćemo puno novih lica. Da li ste sami birali glumce?

- Nevio i ja smo pravili kasting. Presrećna sam što mi ćerku igra Teodora Dragićević. Ona je predivna mlada glumica, koju sam na kastingu videla prvi put. Vredna, talentovana, pametna i imamo sreće što imamo takve mlade ljude. Isto mislim i za Aleksandru Vulanović. Mislim da će njih dve biti ozbiljni stubovi naše kinematografije. Imate i malog Lazara Dragojevića, koji je glumac iz Podgorice. On je već snimio seriju za Netfliks i HBO, ali mu je ovo prva uloga u Srbiji. Srećna sam što sam imala podršku i starijih kolega koji su bili deo projekta. Sandra Mitrović je radila kao reditelj. Imala sam sreće sa autorskom ekipom. Snimali smo u Crnoj Gori dva i po meseca i sedam dana u Beogradu.

Kad ćemo videti seriju?

- Neće biti gotova pre marta naredne godine.

A nove uloge u pozorištu?

- Nema novih uloga. Igram svoje stare predstave. Ceo novembar "Laž" u Beogradskom dramskom pozorištu, a u Bitefu predstavu "Smrt i devojka" i "Hotel 88" u Beogradu i Novom Sadu.