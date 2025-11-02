Slušaj vest

Ulaznica za ovu sjajnu predstavu je SMS poruka za lečenje Luke Matića (389 na 3800), uz prethodnu rezervaciju mesta

Četiri decenije, više od dve hiljade izvođenja — i svaki put ista iskra u očima Raleta Milenkovića!

Njegova čuvena monodrama „Naši dani“ zlatotiskom je urezana u memoarima srpskog pozorišta, a legendarni glumac će prvi put spojiti ironiju Domanovića i snoviđenja Disa na sceni Fondacije Mozzart (Ulica cara Dušana 35, Dorćol), 3. novembra u 20 časova.

Foto: Promo

Od početka nove sezone, u ovom teatru humanosti vrata se širom otvaraju jednim plemenitim gestom – slanjem SMS poruke za pomoć u lečenju sugrađana. Tako je i sada, ulaznica na ovu sjajnu predstavu je poruka za lečenje Luke Matića (389 na 3800), uz prethodnu rezervaciju mesta

Kroz projekat besplatnog kulturnog sadržaja, Fondacija Mozzart nastavlja da neguje umetnost humanosti i tradiciju večeri posvećenih majstorima pisane i žive reči. Posebno mesto u srcu publike, ali i na repertoaru dorćolske scene, zauzimaju noći u stihu i satiri. U spoju bunta Radoja Domanovića i poezije Vladislava Petkovića Disa, u jednom pravom glumačkom čudu, Rale donosi priču o čoveku koji se ogleda u svetu punom apsurda, smeha i snova. Njegova energija, toplina i posvećenost umetnosti čine da svako izvođenje bude novo, živo i neponovljivo. A ovoga puta i humanitarno.