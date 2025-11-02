Slušaj vest

Poslednji dan 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga obeležen je primopredajom „Otvorene knjige“ koju je ambasador Republike Кipar u Srbiji Andreas Fotiu predao ambasadorki Republike Tunis u Srbiji Imen Lažili Amari.

Ambasador Republike Кipar u Srbiji Andreas Fotiu zahvalio se na gostoprimstvu i saradnji domaćinima i organizatorima manifestacije. Кipar je učestvovao kao počasni gost prvi put, i imali su odlično iskustvo, kako je istakao ambasador. Zahvalio je kolegama koji su došli sa Кipra, iz Ministarstva kulture Republike Кipar, kao i onima koji su radili na štandu i time doprineli da se uspešno predstave posetiocima Sajma.

„Danas sa velikim zadovoljstvom predajem štafetu Tunisu, sledećej počasnoj zemlji gostu Sajma. Uveren sam da će ona sa svojom bogatom tradicijom i kulturnim glasom nastaviti ovaj prelepi most komunikacije koji Begradski sajam knjiga gradi svake godine“, zaključio je ambasador.

Sajam knjiga Foto: www.sajam.rs

Ambasadorka Republike Tunis u Srbiji Imen Lažili Amari izjavila je da je za Tunis velika čast biti izabran za zemlju počasnog gosta, ističući da ovaj izbor odražava ne samo dosledno i posvećeno kulturno prisustvo Tunisa u Srbiji i širom balkanskog regiona, već

i dubinu tuniske kulture i istaknuto mesto koje knjige i književnost zauzimaju u Tunisu, kao i odlične prijateljske odnose između Tunisa i Srbije.

„Ovo nije prvi put da Tunis učestvuje na ovom sajmu, a sigurno neće biti ni poslednji. Naša zemlja učestvuje već nekoliko godina, pokazujući time izbor tuniske vlade da promovisanje kulture uopšte, a naročito promovisanje knjiga, bude kamen temeljac nacionalnog projekta“, saopštila je ambasadorka, najavivši za 2026. godinu da Tunis obećava bogat i raznovrstan program, na kome će se kombinovano predstaviti različiti aspekti književnosti a učešće Tunisa biće oplemenjujući kulturni susret. Odabrane knjige biće prevedene na srpski jezik.

Ispred Beogradskog sajma prisutnima se obratio Marko Blažić, predsednik Nadzornog odbora Beogradskog sajma, te saopštio da je na manifestaciji učestvovalo 416 direktnih izlagača (izlagači i suizlagači) od čega 325 domaćih i 91 iz inostranatva. Sajam je održan na više od 30.000 kvadrata bruto izložbenog prostora. Održano je više od 400 programa u organizaciji Beogradskog sajma knjiga i izdavača, a predstavljene su 4 izložbe.

Na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga osim izdavača iz Srbije učestvovali su i izdavači iz Belorusije, Grčke, Gruzije, Italije, Irana, Maroka, Nemačke, Bosne i Hercegovine (Republike Srpske), Rumunije, Rusije, Tunisa, Hrvatske Crne Gore i

Švedske. Žiri 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, razmatrao je i ocenio izdavačku produkciju u kategorijama za koje se dodeljuju tradicionalne sajamske nagrade. Viši savetnik u Sekretarijatu za kulturu grada Beograda, zahvalio je svim prisutnima na

pažnji i zalaganju i Beogradskom sajmu na požrtvovanoj organizaciji cele manifestacije, najavivši 69. izdanje ovog sajma koje će biti održano sledeće godine.