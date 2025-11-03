Slušaj vest

Takmičenje u Bolonji koje vodi Aja Jung okupilo je preko 250 takmičara i više od 50 baletskih umetnika, koreografa i pedagoga

Treće međunarodno takmičenje u Bolonji, od 30. oktobra do 3. novembra, okupilo je preko preko 250 takmičara iz 14 zemalja.

U legendarnom Teatru Duze u prestonici Emilije Romanje, takmičili su se različite generacije učenika baletskih škola i mladih igrača iz Italije, Mađarske, Grčke, Srbije, Rusije, Rumunije, Poljske, Bugarske, Norveške, Španije, Slovenije, Turske, Gruzije i sa Kipra.

Foto: Paola Lučani uz dozvolu za objavljivanje

Pod umetničkom direkcijom Aje Jung, u žiriju su se našli koreografi Filip Krac, Paolo Manđola, Jakopo Godani, Konstantinos Rigos, Enriko Moreli, Atila Kozma i pedagozi Eriberto Verardi, Elizabeta Ćeron i Žolt Elek. Brojne nagrade, uz stipendije za usavršavanje u najpoznatijim evropskim akademijama i školama, kao i profesionalni angažmani, ponuđeni su mladim baletskim umetnicima. Takmičarske programe je vodila televizijska novinarka i kritičarka, Ilarija Sambuči.

Foto: Paola Lučani uz dozvolu za objavljivanje

Na sceni Teatra Duze i u studiju Arte Danza, smenjivali su se majstorki časovi i koreografske radionice, dok su na sceni osim takmičara nastupali izuzetni umetnici. Prvo veče takmičenja, kao deo Nedelje igre u Bolonji, predstavilo je Balet Srpskog narodnog pozorišta sa diptihom “Dobre vibracije” u koreografiji Jakopa Godanija i Maše Kolar. To je ujedno bio i poslednji nastup u okviru italijanske turneje koju je ansambl novosadskog Baleta u oktobru započeo u Gorici, a nastavio u Trstu, Basanu del Grapi i Bolonji. Narednih večeri, na istoj sceni, nastupili su Balet Toskane iz Firence, Grčki nacionalni balet iz Atine, kao i prvaci Nacionalne opere iz Budimpešte.

Foto: Paola Lučani uz dozvolu za objavljivanje

Najznačajni italijanski mediji poput La Republike ili lista Korijere de la Sera, danima su najavljivali Baletsko takmičenje u Bolonji, a osvrti kritike su izuzetni. “Bolonja ima svoje takmičenje, čiji koncept i kvalitet počinje da nadilazi naša očekivanja, i usmerava pažnju na naš grad i Teatar Duze. Postali smo vibrantna prestonica umetničke igre, u vreme našeg Baletskog takmičenja, i sa sigurnošću tvrdim da će u godinama koje dolaze projekat biti sve veći i vidljiviji. Srećni smo da već možemo da najavimo nove datume za 2026. godinu, kao i da takmičenje traje sve duže predstavljajući ne samo sjajne mlade baletske nade, već i najpoznatije igrače i koreografe iz Evrope. Bolonja je danas mesto gde se susreću sadašnjost i budućnost umetničke igre, i to je zaista impresivno” – kaže Gabrijele Skima, direktor Teatra Duze.