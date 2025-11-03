Slušaj vest

Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković sastao se u Kairu sa ministrom kulture Ahmedom Fuadom Hanom i ministrom turizma i antikviteta Arapske Republike Egipat Šerifom Fatijem, sa kojima je razgovarao o unapređenju kulturne saradnje Srbije i Egipta.

Na sastancima je istaknuto da su bilateralni odnosi dve zemlje tradicionalno prijateljski, bez otvorenih pitanja, sa jasnom tendencijom daljeg unapređenja. Posebno je naglašeno da je saradnja u oblasti kulture razvijena, uz veliki potencijal za dodatni napredak kroz podsticanje međuinstitucionalne razmene, zajedničke programe i intenzivnije povezivanje ustanova kulture i umetnika.

Sagovornici su ocenili da kultura predstavlja osnovu za osnaživanje ukupnih odnosa, uključujući turizam i privredu, jer prožima sve segmente društva i doprinosi boljem međusobnom razumevanju. U tom kontekstu, izražena je spremnost za potpisivanje Zajedničkog sporazuma između Republike Srbije i Arapske Republike Egipat o saradnji u oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao i borbi protiv uvoza, izvoza i prenosa kulturnih dobara koja su predmet krađe, nezakonitog iskopavanja ili krijumčarenja, te njihovog vraćanja u zemlju porekla.

Dogovoren je razvoj saradnje u domenu kulture u oblastima prevodilaštva, filmske koprodukcije, opere i audio-vizuelnog stvaralaštva, kao i učešća na festivalima, sajmovima i razmeni izložbi, uz poseban akcenat na podršci institucionalnim i umetničkim programima od obostranog interesa.

Naglašeno je da postoji značajan potencijal za nove zajedničke projekte u svim oblastima kulture i umetnosti, a pre svega u zaštiti i promociji kulturnog nasleđa. U cilju efikasnije koordinacije dogovoreno je iniciranje formiranja Zajedničkog komiteta za kulturu, što će doprineti bržoj i lakšoj razmeni u ovoj oblasti.

Ministar Selaković je čestitao svečano otvaranje Velikog egipatskog muzeja, ističući da je reč o događaju od izuzetnog značaja za egipatsku, ali i svetsku kulturu, i zahvalio na pozivu upućenom Republici Srbiji da prisustvuje ovom velikom događaju.

