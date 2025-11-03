Slušaj vest

Poznati dramaturg, teatrolog i pozorišni stvaralac Radomir Putnik preminuo je danas, potvrdilo je Sterijino pozorje. Putnik, rođen 9. jula 1946. godine, bio je jedno od ključnih imena srpske pozorišne umetnosti i istaknuti Vrščanin koji je svojom predanošću obogatio kulturni život svog grada.

Foto: Srđan Doroški

Putnik je odrastao i mladost proveo u Vršcu, gde je dao ogroman doprinos razvoju lokalne i nacionalne pozorišne scene. Njegove prve drame oživele su upravo na sceni Narodnog pozorišta „Sterija“, a bio je i jedan od osnivača festivala „Vršačka pozorišna jesen“, čiji je ujedno bio i prvi selektor.

Njegov autorski rad i posvećenost umetnosti ostavili su dubok trag u savremenoj srpskoj dramaturgiji. Zbog toga je pozorište „Sterija“ prethodne dve sezone posvetilo njemu, vraćajući se njegovim delima posle više od tri decenije.

Radomir Putnik Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Povodom Svetskog dana pozorišta 2024. godine, publika je imala priliku da ponovo vidi njegovu poznatu duodramu „Poslednji trenuci kralja Aleksandra i kraljice Drage“, dok je jubilej — 80 godina vršačkog pozorišta (2025) — u potpunosti bio posvećen njegovom stvaralaštvu. Tada je praizvedena njegova horor drama „Noć u Keltijevoj kući“, a održana je i promocija knjige „Kolaž o Aci Popoviću“, poslednjeg objavljenog Putnikovog dela.

Radomir Putnik ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj kulturi. Narodno pozorište „Sterija“ oprostilo se od svog saradnika, prijatelja i umetnika rečima zahvalnosti, uz obećanje da će njegova dela i sećanje na njega zauvek ostati deo istorije srpskog pozorišta.

