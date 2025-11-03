Umro Radomir Putnik: Čuveni dramaturg i scenarista izgubio životnu bitku
Poznati dramaturg, teatrolog i pozorišni stvaralac Radomir Putnik preminuo je danas, potvrdilo je Sterijino pozorje. Putnik, rođen 9. jula 1946. godine, bio je jedno od ključnih imena srpske pozorišne umetnosti i istaknuti Vrščanin koji je svojom predanošću obogatio kulturni život svog grada.
Putnik je odrastao i mladost proveo u Vršcu, gde je dao ogroman doprinos razvoju lokalne i nacionalne pozorišne scene. Njegove prve drame oživele su upravo na sceni Narodnog pozorišta „Sterija“, a bio je i jedan od osnivača festivala „Vršačka pozorišna jesen“, čiji je ujedno bio i prvi selektor.
Njegov autorski rad i posvećenost umetnosti ostavili su dubok trag u savremenoj srpskoj dramaturgiji. Zbog toga je pozorište „Sterija“ prethodne dve sezone posvetilo njemu, vraćajući se njegovim delima posle više od tri decenije.
Povodom Svetskog dana pozorišta 2024. godine, publika je imala priliku da ponovo vidi njegovu poznatu duodramu „Poslednji trenuci kralja Aleksandra i kraljice Drage“, dok je jubilej — 80 godina vršačkog pozorišta (2025) — u potpunosti bio posvećen njegovom stvaralaštvu. Tada je praizvedena njegova horor drama „Noć u Keltijevoj kući“, a održana je i promocija knjige „Kolaž o Aci Popoviću“, poslednjeg objavljenog Putnikovog dela.
Radomir Putnik ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj kulturi. Narodno pozorište „Sterija“ oprostilo se od svog saradnika, prijatelja i umetnika rečima zahvalnosti, uz obećanje da će njegova dela i sećanje na njega zauvek ostati deo istorije srpskog pozorišta.
