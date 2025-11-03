Slušaj vest

Drama Staše Bajac, „Ova će biti ista”, duhovita i bolna, za protagoniste ima muškarce i svojevrsna je muška verzija njene prethodne drame Ovaj će biti drugačiji. Nasilno, patrijarhalno društvo ovoga puta je posmatrano iz perspektive Igora, Miloša i Dušana, kroz njihove eksplicitne poglede na svet u kome žive, doživljaje sopstvenih pozicija u tom svetu i percepcije žena sa kojima se povezuju.Predstava se igra stalno pred punom salom i donosi novu energiju I pogled na savremeno društvo.

50 izvođenje predstave Ovaće biti ista
Foto: Boško Đorđević

U predstavi igraju Uroš Jakovljević, Dejan Dedić i Ivan Mihailović.

Reditelj je Ivan Vuković, dramaturškinja Jelena Mijović, kostimografkinja Dragica Laušević, scenografkinja Ema Stojković Jerinić, kompozitor Miroslav Radulović.

50 izvođenje predstave Ovaće biti ista
Foto: Boško Đorđević

Premijera predstave je bila 30.juna 2021.