U trećoj epizodi druge sezone hit-serije "Crna svadba", pratimo Natašu Janković (Jelena Đokić), koja je nakon zamonašenja uzela ime Varvara, zajedno sa ocem Jovanom (Zlatan Vidović) na misterioznoj potrazi za "oružjem večne borbe".

Njihov put vodi ih do pravoslavnog pustinjaka koji živi sa vukovima. On im predaje štap Svetog Save, objašnjavajući: „Ovaj predmet oseća zlo, suprotstavlja mu se, može delimično isceliti dušu i zaštititi narod od rata.“

Pustinjak upozorava: „Ako relikvija dospe u pogrešne ruke, svetlo koje nosi gubi se“, te naglašava da se štap koristi samo u trenucima velike nevolje.

Žezlo Svetog Save u Crnoj svadbi Foto: Printscreen/YouTube/Firefly Productions

Štap Svetog Save – istorijska činjenica

Za razliku od mnogih fikcionalnih motiva u seriji, štap Svetog Save zaista postoji i predstavlja jedini sačuvani lični predmet srpskog svetitelja i prvog arhiepiskopa.

Relikvija se čuva u riznici manastira Mileševa kod Prijepolja. Sveti Sava je štap dobio 1219. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji, prilikom hirotonisanja za arhiepiskopa, kao simbol duhovnog dostojanstva i autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.

Nakon smrti 1236. godine, mošti su prenete u Mileševu, a kada su 1594. godine mošti spaljene u Beogradu, monasi su uspeli da sačuvaju štap i ruku svetitelja, prenoseći ih u manastir Svete Trojice u Pljevljima. Kasnije je štap vraćen u Mileševu, gde se i danas nalazi.

Opis i autentičnost relikvije

Štap je visok 143 centimetra, izrađen od pozlaćenog srebra, optočen poludragim kamenjem, a u njegovoj glavi nalazi se gorski kristal. Tokom 17. veka monasi Longin i Visarion izvršili su prepravke – stari okov zamenili su novim, na kojem su ugravirane pesme posvećene Svetom Savi i tropar Vaznesenju Gospodnjem.

Po rečima dr Andreja Vujnovića, glava štapa je najverovatnije autentična još od vremena Svetog Save.

Od relikvije do književnog simbola

Motiv štapa Svetog Save snažno je prisutan i u srpskoj književnosti. Pesnik Vasko Popa u zbirci Uspravna zemlja naziva ga „zmijoglavi“, „premudri“, „očev štap“, simbolizujući duhovnu snagu i prenošenje svetlosti predaka.

U seriji "Crna svadba", štap postaje simbol borbe dobra i zla, povezan sa duhovnom tradicijom srpskog naroda. Ovaj motiv se takođe poklapa sa Popinom pesmom Putovanje Svetog Save, u kojoj svetitelj „štapom pred sobom mrak na četvero seče“, osvetljavajući put kroz tminu.

