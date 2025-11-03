Slušaj vest

Poznati dramaturg, teatrolog i pozorišni stvaralac Radomir Putnik preminuo je juče u 80. godini u Beogradu, potvrdilo je Sterijino pozorje. Putnik je rođen 9. jula 1946. godine u Odžacima. Bio je jedno od ključnih imena srpske pozorišne umetnosti i istaknuti Vrščanin. Svojom predanošću obogatio je kulturni život svog grada.

Putnik je odrastao i mladost proveo u Vršcu, gde je dao ogroman doprinos razvoju lokalne i nacionalne pozorišne scene. Njegove prve drame oživele su upravo na sceni Narodnog pozorišta "Sterija", a bio je i jedan od osnivača festivala Vršačka pozorišna jesen, čiji je ujedno bio i prvi selektor.

Foto: Srđan Doroški

Veštine dramskog pisca, antologičara televizijskih drama i dramaturga koji je velika književna dela prevodio na moderan televizijski jezik Radomira Putnika čine jednim najznačajnijih tvoraca iza zavodljive televizijske scene. Kao autor serije "Kraj dinastije Obrenović", Putnik je zadao visok standard domaćoj istorijskoj TV hronici preplićući političku i ličnu dramu na popularan i uzbudljiv način kakav televizija traži. Baš onako kako to biva kada u televiziju uđe pravi autor - majstor pisane reči. U TV Beograd potpisao je kao dramaturg, a potom urednik, oko 220 TV drama ili epizoda serijskog igranog programa, i barem još toliko manjih emisija ili priloga za emisije magazinskog tipa.

- Radomir Putnik je bio moj prijatelj sa studija. Bio je stariji tri godine godine od mene. Kada sam počeo da radim na televiziji, predložio sam njega za dramaturga. On je došao tu umesto mene i ostao ceo život. Zvali smo ga Ćole. To mu je bio nadimak. Uradio je dosta teorijskih radova i nekoliko knjiga posvećenih ljudima iz pozorišta i filma. Bio je vredan i plodonosan autor. Žao mi je što nas je napustio - rekao je Dušan Kovačević za Kurir.

Foto: Martin Čandir

Ministar kulture Nikola Selaković uputio je saučešće povodom smrti Radomira Putnika:

- Izražavam najdublje saučešće povodom upokojenja Radomira Putnika. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za srpsku kulturu i pozorišnu umetnost. Kao istaknuti dramaturg, teatrolog, kritičar i dugogodišnji hroničar pozorišnog života Srbije, ostavio je neizbrisiv trag svojim delom, znanjem i posvećenošću.

Svojim obrazovanjem, profesionalnom etikom i dubokim razumevanjem scenske umetnosti, značajno je doprineo razvoju nacionalnog teatra i kulturne misli u našoj zemlji. Njegov rad u Narodnom pozorištu u Beogradu, kao i bogat kritičarski opus, ostaće kao svedočanstvo jednog vremena, ali i kao trajna vrednost našeg kulturnog nasleđa.

Foto: Kurir/T.Ilić

Sećanje na njega ostaće ispunjeno poštovanjem prema njegovoj stvaralačkoj snazi, intelektu i iskrenoj ljubavi prema pozorištu. Porodici, prijateljima i kolegama upućujem izraze iskrenog i dubokog saučešća.“

Putnikov autorski rad i posvećenost umetnosti ostavili su dubok trag u savremenoj srpskoj dramaturgiji. Zbog toga je pozorište "Sterija" prethodne dve sezone posvetilo njemu, vraćajući se njegovim delima posle više od tri decenije. Kad je upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu bio Aleksandar Berček, Putnik je vodio Dramu i doveo neke nove mlade glumce.

Povodom Svetskog dana pozorišta 2024. godine, publika je imala priliku da ponovo vidi njegovu poznatu duodramu "Poslednji trenuci kralja Aleksandra i kraljice Drage", dok je jubilej - 80 godina vršačkog pozorišta (2025) - u potpunosti bio posvećen njegovom stvaralaštvu. Tada je praizvedena njegova horor drama "Noć u Keltijevoj kući", a održana je i promocija knjige "Kolaž o Aci Popoviću", poslednjeg objavljenog Putnikovog dela.

Radomir Putnik Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Radomir Putnik ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj kulturi. Narodno pozorište "Sterija" oprostilo se od svog saradnika, prijatelja i umetnika rečima zahvalnosti, uz obećanje da će njegova dela i sećanje na njega zauvek ostati deo istorije srpskog pozorišta.

- Vera u uspeh - uspeha je pola! To bi mogla da bude i završna rečenica u mom životopisu - ovim rečima je završio životnu ispovest za Kurir.

