„Tri praseta“ – omiljena opera za decu u Madlenianumu
U nedelju, 9. novembra u 11 časova, na sceni Madlenianuma biće izvedena vesela i poučna opera za decu „Tri praseta“, nastala u saradnji sa udruženjem umetnika „Visoko C“.
Ova omiljena priča o tri hrabra praseta i lukavom vuku oživljava kroz muziku, pesmu i glumu, donoseći mališanima radost, smeh i važnu poruku o prijateljstvu, zajedništvu i domišljatosti. Uz duhovite scene i prepoznatljive melodije, najmlađa publika imaće priliku da uživa u pravom muzičkom doživljaju prilagođenom njihovom uzrastu.
Predstava traje oko 45 minuta i namenjena je deci uzrasta od 3 do 10 godina.
Savršena prilika za porodično nedeljno jutro u pozorištu!
