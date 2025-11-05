Slobodan Stanišić objavio pedesetu knjigu za "Pčelicu": Za najlepšu dečju knjigu proglašeno "Zlatno srce", posvećeno deci s Daunovim sindromom
Izdavačka kuća "Pčelica" iz Čačka sa ovogodišnjeg Sajma knjiga nosi nagradu za najlepšu dečju knjigu, a godinama uspešno sarađuje s piscem Slobodanom Stanišićem. Ove godine je nagrađeno delo "Zlatno srce" Gorana Markovića, sa ilustracijama Alekse Jovanovića. Knjiga je posvećena deci s Daunovim sindromom, i ujedno zaokružuje ediciju "Posebni prijatelji". Ovaj serijal pomaže mališanima da razumeju i prihvate svoje drugare sa određenim poteškoćama u razvoju, kao što su nagluvost, slabovidost, autizam, paraliza i - Daunov sindrom.
Pričanjem priče iz perspektive životinje, odnosno kućnog ljubimca, svaka knjiga iz edicije posvećena je jednom malom borcu - jer inkluzija počinje razumevanjem, a prijateljstvo ne poznaje granice.
Izdavač iz Čačka uglavnom objavljuje literaturu posvećenu mladima, a ove godine su na svom štandu ugostili živu legendu i pisca Slobodana Stanišića, koji je svojim knjigama obeležio detinjstvo mnogih generacija! Autor je potpisivao svoje knjige, a mališani iz OŠ "Nikola Tesla" izveli su dramski prikaz inspirisan njegovim delima. Tom prilikom je direktor "Pčelice" Goran Marković uručio autoru simboličnu zahvalnicu povodom objavljivanja 50. knjige u izdanju ove kuće.
- Moj književni rad je počeo 1976. godine s prvim radio-dramama, a traje i danas. Objavio sam 170 knjiga i prodao sigurno milion primeraka svojih izdanja. Nisam u stanju da danas izbrojim tiraže. Sebe ne smatram piscem za decu, kako jezički čistunci vole da kažu, već, prema pripadnosti, dečjim piscem. Volim da im pripadam, da me smatraju svojim. Uz to volim da ih, kad god mogu, nasmejem. Smeh je zdrav, od njega, kako je to Dragan Lukić govorio, rastu veseli ljudi - ovako je govorio Stanišić za Kurir.