Izdavačka kuća "Pčelica" iz Čačka sa ovogodišnjeg Sajma knjiga nosi nagradu za najlepšu dečju knjigu, a godinama uspešno sarađuje s piscem Slobodanom Stanišićem. Ove godine je nagrađeno delo "Zlatno srce" Gorana Markovića, sa ilustracijama Alekse Jovanovića. Knjiga je posvećena deci s Daunovim sindromom, i ujedno zaokružuje ediciju "Posebni prijatelji". Ovaj serijal pomaže mališanima da razumeju i prihvate svoje drugare sa određenim poteškoćama u razvoju, kao što su nagluvost, slabovidost, autizam, paraliza i - Daunov sindrom.

Za najlepšu dečju knjigu proglašeno Zlatno srce, posvećeno deci s Daunovim sindromom Foto: Promo



Pričanjem priče iz perspektive životinje, odnosno kućnog ljubimca, svaka knjiga iz edicije posvećena je jednom malom borcu - jer inkluzija počinje razumevanjem, a prijateljstvo ne poznaje granice.

Sjajan poklon Foto: Promo



Izdavač iz Čačka uglavnom objavljuje literaturu posvećenu mladima, a ove godine su na svom štandu ugostili živu legendu i pisca Slobodana Stanišića, koji je svojim knjigama obeležio detinjstvo mnogih generacija! Autor je potpisivao svoje knjige, a mališani iz OŠ "Nikola Tesla" izveli su dramski prikaz inspirisan njegovim delima. Tom prilikom je direktor "Pčelice" Goran Marković uručio autoru simboličnu zahvalnicu povodom objavljivanja 50. knjige u izdanju ove kuće.

Desanka i Slobodan Stanišić Foto: Privatna Arhiva