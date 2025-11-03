Slušaj vest

Šou "Majkl" je nagrađivana produkcija posvećena životu i muzici Majkla Džeksona koja 6. novembra stiže iz Londona pravo na binu Plave dvorane Sava centra. Reč je o najautentičnijem scenskom omažu kralju popa, koji već godinama puni sale širom sveta. Iza produkcije stoji cenjeni britanski muzičar i producent Džejms Bejker, koji za Kurir otkriva kako je počela ova priča i njegova saradnja s Benom Boumanom.

Kako se rodila ideja za spektakl "Majkl"? Da li je proistekla iz lične fascinacije Majklom Džeksonom ili iz želje da se napravi omaž koji prevazilazi imitaciju?

- Iskreno, sve je krenulo spontano. Ja sam muzičar po profesiji - svirao sam bubnjeve, a zatim klavijature, i - kao i većina muzičara - odrastao sam uz muziku Majkla Džeksona. Kasnije sam upoznao Bena Boumana, koji danas igra Majkla. Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja pevača i odmah me je zapanjilo koliko mu glas liči na Majklov. Tada sam mu samo tehnički pomagao kao tonac na manjim svirkama i klupskim nastupima. U trenutku kad je Majkl preminuo, radio sam na festivalu Glastonberi. Nakon toga se sve promenilo - potražnja za Benovim nastupima naglo je porasla. U 2009. smo imali i do 150 nastupa godišnje, putovali po celoj Evropi, ponekad imali i tri koncerta dnevno. Ben je želeo da se posveti umetničkom delu, a da neko drugi preuzme menadžment. Tako sam mu, na jednoj novogodišnjoj svirci u Londonu, ponudio da ga zvanično zastupam - i tu počinje istorija projekta "Majkl". Ubrzo smo oformili bend, potom uključili i plesače, i sve je krenulo neverovatno brzo.

Publika često kaže da "Majkl" ne kopira Majkla Džeksona, već vraća njegov duh. Šta je ključno da bi se to postiglo autentično?

- Postoji mnogo "tribjut" nastupa posvećenih Majklu Džeksonu, ali mi nikad nismo želeli da budemo još jedan od njih. Umesto da radimo klasičnu biografsku priču s više izvođača, shvatili smo da publika želi da vidi - Majkla. Naš cilj nije imitacija, već verna rekonstrukcija energije njegovih koncerata. Kostimi, pokreti, svetlo - sve je u skladu s njegovim stilom, ali dodajemo i sopstveni pečat. Naš "Majkl" nije kopija, već doživljaj - koncert koji izgleda kao da je Majkl ponovo na sceni.

Ben Bouman je neverovatno uverljiv u ulozi Majkla. Kako ste znali da je on pravi izbor?

- Dovoljno je bilo da otpeva jedan stih - zvučao je identično kao Majkl Džekson. Ben je još od detinjstva bio fasciniran njime; glumio ga je u školskim predstavama, sam organizovao prve male koncerte. Uz to, izuzetno je posvećen: radi uživo, nikad ne koristi plejbek. Često u svetu ima sjajnih imitatora koji izgledaju kao Majkl, ali ne pevaju. Ben peva, i to besprekorno. Njegov radni moral je neverovatan - i danas, posle 16 godina, učestvuje u svemu: vozi bend, pomaže u postavljanju scene, bira kostime. To je pravi timski duh, gotovo bratski odnos.

Predstava je poznata po snažnom spoju muzike, plesa, svetla i emocije. Šta je inspirisalo njen vizuelni identitet? Da li ste želeli da modernizujete Majklov svet ili da ostanete verni originalu?

- Trudimo se da ostanemo verni njegovom nasleđu, ali i da publici ponudimo savremeno iskustvo. Majkl je uvek pomerao granice - donosio tenk na scenu, leteo iznad publike - njegova produkcija nije imala kraja. Naš scenski dizajn se stalno razvija. Svetlosni efekti, koreografija, energija - sve je u funkciji tog "wow" trenutka. Imamo sjajnu koreografkinju Mili, koja unosi i hip-hop elemente, jer to je duh ulice koji je i Majkl voleo. Kostimi i pokreti zadržavaju prepoznatljivu estetiku - koža, kaiševi, energija.

Obišli ste mnoge zemlje. Kako publika reaguje - razlikuju li se emocije između, recimo, Londona i Madrida?

- Reakcije publike su različite, ali emocija je uvek snažna. Holanđani, recimo, na početku sede mirno, ali kasnije cela dvorana eksplodira. U Aziji je euforija od prvog tona. Verujem da će i beogradska publika reagovati sa istom strašću - ovde se na emocijama ne štedi. Naš cilj je da publika oseti naboj kao da zaista prisustvuje koncertu Majkla Džeksona.

Šta može da očekuje publika u Beogradu 6. novembra? Kako biste jednom rečenicom pozvali ljude da dođu?